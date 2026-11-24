Кроме того, согласно статье в журнале Nutrients, орехи могут улучшать настроение. В исследовании, проведенном Питером Прибисом из Университета Нью-Мексико, участвовали студенты в возрасте от 18 до 25 лет, которые в течение шестнадцати недель ежедневно употребляли три куска специального хлеба. Важно, что в первые восемь недель они ели хлеб с грецкими орехами, а в следующие восемь – без них. На вкус оба варианта не отличались, так как орехи были тщательно измельчены и смешаны с тестом.

В среднем дневная порция орехов составляла около половины чайной чашки.

После первых и вторых восьми недель студенты проходили психологический тест, который оценивал их уровень усталости, энергии, смущения, растерянности, злости и депрессии.

Результаты показали, что орехи значительно улучшали настроение – на 28% – но только у молодых мужчин. Девушки не проявили такой реакции. В орехах содержатся вещества, которые могут положительно влиять на психическое состояние, такие как альфа-линоленовая кислота, мелатонин и витамин Е. Однако неясно, почему эффект наблюдался только у мужчин. Тем не менее, молодые люди, которые совмещают учёбу и работу, могут воспользоваться простым рецептом для поднятия настроения – съедать по горсти грецких орехов в день.