Чёрный чай — популярный напиток, но имбирный чай также обладает множеством полезных свойств, укрепляя организм и улучшая пищеварение благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

По этой причине его рекомендуют употреблять диетологи.

Чтобы все полезные свойства имбирного чая раскрылись полностью, важно правильно его заваривать.

В жаркую погоду имбирный чай можно пить охлаждённым, что не влияет на его свойства и вкус, что является его большим преимуществом.

Имбирь хорошо сочетается с различными чаями, поэтому можно смело комбинировать его с мятой, лимоном, шиповником или ромашкой.

Приготовить чай в домашних условиях просто: достаточно залить чайную ложку имбирного порошка кипятком и дать настояться 5-10 минут.

Для более насыщенного вкуса можно оставить чай на 30 минут, а затем разнообразить его вкус вареньем или молоком.

Ценители имбирного чая советуют использовать не пакетированный порошок, а свежий корень имбиря, который нужно натереть на тёрке или нарезать на мелкие кусочки.

Чем свежее корень, тем вкуснее будет чай. Нарезанный имбирь можно добавлять в заваренный зелёный чай и сочетать с гвоздикой или мёдом.

Чтобы насладиться не только вкусом, но и ароматом, рекомендуется пить чай медленно, маленькими глотками.

В период болезни имбирный напиток полезен, так как он хорошо согревает и смягчает симптомы заболевания.

Употребление имбирного чая ускоряет обмен веществ и снижает аппетит, что может помочь тем, кто хочет похудеть или поддерживать свой вес.