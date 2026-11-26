Некоторые предпочитают добавлять в оливье свежие огурцы, другие — соленые или маринованные.

Если вам надоели огурцы в салате, их можно исключить из рецепта и заменить на что-то другое.

Сейчас, когда продовольственный дефицит остался в прошлом, выбор действительно велик.

Что добавить в оливье вместо огурцов

1. Каперсы. Это не самый оригинальный вариант, но на вид они напоминают мелкие горошины, а по вкусу схожи с солеными огурцами. Существенную разницу заметят, пожалуй, только настоящие гурманы.

2. Оливки и маслины. Разница будет заметна практически сразу, как только вы взглянете на салат. Вкус получится свежим, оригинальным и, в отличие от каперсов, более выразительным.

3. Грибы. Это будет что-то новое, а не привычный новогодний салат. Если есть возможность, подойдут рыжики, грузди или другие лесные соленья. Главное, чтобы структура грибов была упругой, а не мягкой.

4. Маринованные овощи. Отчаянные кулинары могут попробовать добавить маринованные кабачки или даже патиссоны, но это на любителя.

5. Моченые яблоки. Этот ингредиент часто хвалят гурманы, утверждая, что моченые яблоки в салате создают потрясающее сочетание с копченой курицей.