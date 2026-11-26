Консервированные шампиньоны удобны тем, что их не нужно размораживать перед приготовлением, чистить и нарезать. Это значительно экономит время на кухне!

Многие отказываются от консервированных шампиньонов, считая, что их нельзя жарить. Однако это не так: они получаются такими же вкусными и ароматными.

Как готовить консервированные шампиньоны

На самом деле, консервированные грибы можно не только жарить, но и подвергать любой термической обработке, включая заморозку или сушку.

Все полезные вещества в грибах сохраняются, и они готовятся легко и быстро, без особой подготовки. Их можно использовать для приготовления начинок, различных заправок и зажарок к салатам и супам, а также как гарнир.



Как жарить

Перед жаркой грибы откидывают на дуршлаг или сито, чтобы стекли остатки жидкости. Это единственное требование к консервированным грибам.

Жарятся шампиньоны от 3 до 10 минут, в зависимости от рецепта и технологии. Например, для начинки достаточно подрумянить грибы всего 2-3 минуты.

Маринованные шампиньоны

Если грибы маринованные, в них могут быть уксус или другие консерванты. Процедура жарки похожа, но маринованные шампиньоны лучше жарить с луком или сметаной, чтобы нейтрализовать кислый привкус маринада.

Готовы они будут уже через 2 минуты.