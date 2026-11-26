Многие люди предпочитают пить чай с сахаром, не подозревая, что в некоторых культурах этот напиток подают с солью.

Например, тибетские монахи на протяжении веков пьют чай с добавлением соли.

Какова причина добавления соли в чай?

Соль является важным элементом для человеческого организма, и ее нехватка может негативно сказаться на здоровье.

Чай с небольшим количеством соли не только утоляет жажду и предотвращает обезвоживание, но и способствует расслаблению, помогая восстановить силы после интенсивных физических нагрузок.

Рекомендуется употреблять соленый чай в утренние часы, так он принесет наибольшую пользу.