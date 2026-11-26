Ромашковый чай — один из самых популярных видов чая, который обладает восхитительным вкусом и может быть наслаждением в любое время дня.

Польза ромашкового чая

Цветки ромашки содержат альфа-бисабол и другие флавоноиды, а также эфирные масла, обладающие противовоспалительными свойствами.

Научные исследования показывают, что употребление экстракта ромашки может значительно снизить жизнеспособность клеток различных видов рака.

Приготовление спрея из ромашкового чая помогает при симптомах простуды, не только благодаря теплу, которое он дает, но и за счет поддержки дыхательной системы. Небольшие дозы ромашки могут уменьшить тревогу, а большие — способствовать сну.

Ромашка использовалась на протяжении многих поколений для борьбы с болями в животе, синдромом раздраженного кишечника, диареей и газами.

Этот напиток помогает значительно расслабить кровеносные сосуды.

Если вы страдаете диабетом или знаете кого-то, кто имеет это заболевание, стоит обратить внимание на то, что ежедневное употребление ромашкового чая во время еды может помочь предотвратить осложнения диабета, включая потерю зрения и повреждение нервной системы, согласно исследованию Американского химического общества.

Для женщин, испытывающих сильные менструальные спазмы, ромашковый чай может помочь облегчить боль благодаря своим противовоспалительным и седативным свойствам.