Красная рыба всегда найдет место на столе: она отлично дополнит завтрак или станет вкусным перекусом.

Красную рыбу можно использовать для приготовления салатов, закусок и роллов. Из нее также можно сделать праздничную нарезку, не посещая ресторан.

У каждой хозяйки и профессионального повара есть свои рецепты засолки красной рыбы, и каждый способ хорош по-своему.

Засолка с коньяком

Ингредиенты:

филе красной рыбы (лучше всего лосось, нерка, чавыча, кижуч) – 1 кг;

зелень (кинза, укроп, петрушка);

коньяк – 120-150 мл;

соль – 1-2 столовые ложки;

сахар – ½ столовой ложки.

Пошаговое приготовление

1. Филе выкладывают на слой зелени толщиной 1,5 см и посыпают солью.

2. Добавляют сахар и поливают коньяком.

3. Сверху рыбу укрывают слоем зелени.

4. В холодильнике филе выдерживают 12-13 часов.

5. Затем достают, убирают зелень, промывают под проточной водой, запаковывают и хранят в холодильнике, используя по мере необходимости.

Блюдо из такой рыбы может стать едва ли не главным в праздничном меню. Минимальные усилия и несложный набор продуктов дарят изысканный вкус.