Апельсин — это фрукт, который любят многие спортсмены, он занимает место на праздничном столе и в различных коктейлях, а дети просто обожают его. В Одессе даже установлен памятник этому чудо-фрукту. Что же такого особенного в апельсине, помимо его уникального и легко узнаваемого вкуса?

История

Первые упоминания об апельсиновом дереве относятся к 2,5 тыс. лет до нашей эры, а его родиной считается Древний Китай. Когда португальские мореплаватели прибыли на китайские берега Тихого океана, они обнаружили это необычное дерево, плоды которого поразили их своим кисло-сладким вкусом. Купцы решили доставить их на родину.

Таким образом, саженцы апельсинового дерева добрались до Европы, где этот фрукт стал настолько популярным, что землевладельцы начали строить оранжереи для массового выращивания его плодов.

Существует множество легенд об апельсине, некоторые из которых имеют историческое подтверждение. Например, в старину люди использовали апельсиновую корку для борьбы с молью в чуланах (этот метод актуален и сегодня). В начале XIX века "король цитрусовых" даже спас Одессу от разрухи, за что ему был установлен памятник на бульваре Жванецкого.



Наши дни

Сегодня апельсины играют важную роль в экономике таких развитых стран, как США, где их выращивают в Калифорнии и Флориде.

Также апельсиновыми деревьями засажены плантации большинства стран, омываемых Средиземным морем, и стран Латинской Америки. За последние 40 лет масштабы производства апельсинов увеличились более чем на 100%.

Интересно, что в Аргентине был разработан специальный транспортный самолет для перевозки фруктов, в основном апельсинов, о чем свидетельствует его название - FMA I. Ae. 38 Naranjero (Naranjero в переводе с испанского - "апельсиновый").

Использование и польза апельсина

Многие из нас с детства любят свежевыжатый апельсиновый сок. Люди, ведущие здоровый образ жизни, часто начинают день именно с этого напитка. Сам фрукт нередко становится основой для различных салатов, коктейлей и даже народных средств лечения заболеваний.

Это связано с тем, что он насыщен комплексом витаминов и жизненно важных веществ.

Регулярное употребление апельсина или натурального апельсинового сока может помочь защитить от заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний печени, цинги и гиповитаминозов.

Апельсин положительно влияет на пищеварительную систему, улучшает работу кишечника и ускоряет обмен веществ. Также известны его положительные воздействия на работу головного мозга, регенерацию кожи и укрепление иммунитета.

Апельсиновая цедра находит широкое применение как на кухне, так и в быту. Из неё делают различные настойки, вкусное варенье и добавляют в алкоголь. Сильный запах апельсиновой цедры отпугивает моль, а также из неё получают апельсиновое масло.

Как средство для похудения

На основе апельсина и апельсинового сока разработано множество диет. Это связано с тем, что они способствуют ускорению метаболизма, улучшению кровообращения и более быстрому очищению организма от токсинов.

В целом, достаточно съедать один апельсин или выпивать стакан апельсинового сока утром или в обед, и через месяц можно заметить, что не только перестали набирать вес, но и начали избавляться от жировых отложений.

При этом важно следить за уровнем кислотности, чтобы не причинить вред желудку и поджелудочной железе.