Жарка омлета на сковороде — классический способ приготовления. Но есть и другие.

Существует множество способов приготовления омлета, которые не так популярны, но позволяют получить очень нежный омлет, который никогда не пригорает.

Приготовление омлетной смеси

Для начала нужно перемешать яйца (по вкусу посолить), чтобы желтки хорошо смешались с белками. Взбивать яйца не требуется. Затем добавьте молоко и тщательно перемешайте. Базовая омлетная смесь готова. Количество ингредиентов можно выбирать произвольно.

Рекомендуемое соотношение: на 2 яйца берется 100 мл молока.

Если вы предпочитаете более плотный омлет, можно добавить немного муки. Однако для нежной текстуры муку добавлять не стоит.

Способы приготовления

Помимо жарки на сковороде, существует несколько других способов приготовления омлета.

Вариант 1: в мультиварке

Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом, вылейте туда омлетную смесь из 8 яиц и 400 мл молока. Выпекайте 30 минут при температуре 130 градусов.

Вариант 2: в микроволновке

Поместите омлетную смесь из 2 яиц и 100 мл молока в микроволновую печь, включите на пару минут на максимальной мощности.

Вариант 3: в кастрюле

Выливайте омлетную смесь в пакет для пищевых продуктов, выпустите воздух и завяжите. Опустите пакет в кипящую воду и варите до готовности. Время варки зависит от объема омлета.

Если вы любите омлет с овощами и зеленью, их также можно добавить в смесь. Овощи рекомендуется предварительно обжарить до полуготовности, а затем смешать с омлетной массой.