Из баклажана можно приготовить не только икру и сочное рагу, но и быстро пожарить их.

Важно правильно запанировать баклажаны, которые, согласно ботанической классификации, считаются ягодами.

Диетологи советуют включать баклажаны в рацион, так как они богаты витаминами группы B.

Эти ягоды являются источником полезного для сердца калия, а также содержат кальций, магний, фосфор, железо, натрий и цинк.

Однако абсолютным лидером по содержанию кремния является именно баклажан: в 100 г мякоти содержится 97% суточной нормы.

Приготовить жареные баклажаны несложно, но добиться их сочности внутри и хрустящей корочки снаружи — задача более сложная.

Опытные кулинары рекомендуют правильно готовить панировку, используя равные пропорции крахмала и муки.

Важно очень плотно обвалять ломтики в панировке, чтобы блюдо получилось как в ресторане.

Жареные баклажаны можно подавать к мясу, рыбе, птице и даже вареной крупе. Они также хорошо сочетаются с овощами, зеленью и сыром.