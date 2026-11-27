Киви стал популярным фруктом во всем мире. Какие полезные свойства он имеет? Вот некоторые факты.

Родина киви - Северный Китай, долина реки Янцзы. Тем не менее, киви по праву считается новозеландским фруктом!

Примерно 100 лет назад это растение, произраставшее лишь в Юго-Восточной Азии, было жестким и почти несъедобным, его называли «обезьяний персик», и культивировалось исключительно как декоративная лиана (актинидия китайская).

Лишь за 30 лет, благодаря усилиям новозеландских селекционеров, этот невзрачный фрукт стал таким, каким мы знаем его сегодня. Сегодня киви выращивается в различных регионах мира с тропическим и субтропическим климатом - в Азии, Африке и Южной Америке, а также в таких европейских странах, как Испания, Италия и Греция. Успешно вызревает киви даже на юге России, например, в Сочи.

Киви содержит огромное количество витамина С (в два раза больше, чем в апельсине). В одной крупной ягоде киви содержится суточная норма витамина С для взрослого человека.

Этот фрукт также богат другими витаминами и полезными веществами, такими как витамины A, B, E, B2, B3, B6, бета-каротин, фолиевая кислота, магний, железо, калий, фосфор, органические кислоты, пектиновые вещества, клетчатка и флавоноиды.

По этой причине многие профессиональные спортсмены используют киви как восстанавливающее и стимулирующее средство.

Киви способствует лучшему усвоению белковой пищи благодаря содержанию растительного фермента актинидина.

Дикий предок киви, тот самый «обезьяний персик», использовался в Древнем Китае как афродизиак.

Если съедать по 2-3 ягоды киви в день, через 28 дней со стенок кровеносных сосудов начнут исчезать холестериновые бляшки.

Спустя 2-3 месяца такой диеты сосуды очищаются практически полностью. Регулярное употребление киви может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний почти до нуля.

Однако киви может вызывать аллергическую реакцию, а при злоупотреблении - легкую диарею.

Хотите получать максимум полезных веществ от киви? Ешьте зеленые ягоды вместе с кожурой!

Киви долго хранится. Жесткие недозревшие плоды могут сохраняться в холодильнике месяцами, если обернуть их в бумагу. Чтобы они дозрели, достаточно оставить их на несколько дней при комнатной температуре.

Киви - уникальный плод. Даже будучи срезанным, он продолжает расти, так как благодаря хлорофиллу, которым насыщен весь плод от кожуры до сердцевины, процесс фотосинтеза в нем не прекращается, пока на его мохнатую поверхность попадает свет.

Еще в 70-х годах прошлого века киви был практически неизвестен в мире. В одном аэропорту произошел курьезный случай, когда таможенники, открыв коробку с киви, приняли аккуратно уложенные зеленые ягоды за боевые гранаты и вызвали саперов...