Миндаль — это не просто орех, а ядро косточки, польза и вред которого известны не всем. Многие не догадываются о его истинной природе и полезных свойствах.

Ядрышки, которые мы употребляем в пищу, называются сладкими, хотя у них может быть легкий горьковатый привкус. Настоящий горький миндаль запрещен к употреблению из-за содержания токсичных веществ.

В магазинах миндаль представлен в двух вариантах: очищенный и в скорлупе. Рекомендуется выбирать второй вариант, так как скорлупа защищает семя от негативного воздействия окружающей среды и сохраняет его полезные свойства.

В таких косточках содержится больше витаминов и других полезных компонентов. Существует множество источников, описывающих полезные качества миндаля, но есть ли у него отрицательные стороны?

Полезные свойства миндаля

Основу ядра косточки составляют жирные масла, которые занимают от 50 до 70 % его массы. На втором месте находятся белки, составляющие около 30 %. Также в миндале присутствуют углеводы, витамины Е и С.

Жирные масла на 80 % состоят из олеиновой кислоты и на 15 % из линолевой, а оставшиеся 5 % занимают различные витамины, ферменты и белковые компоненты. Миндальное масло богато веществами, схожими с эластином и коллагеном, необходимыми для здоровья кожи.

Миндаль особенно полезен для женщин, которые заботятся о своем внешнем виде и здоровье. Орешки поддерживают красоту кожи, обеспечивая ее необходимыми питательными веществами и помогая сохранить молодость.

Высокое содержание витамина Е в сочетании с кальцием делает миндаль полезным для восстановления зрения. Ученые также отмечают его пользу при таких заболеваниях, как анемия, бессонница, язва желудка, повышенная кислотность и судороги.

При наличии этих заболеваний рекомендуется употреблять миндаль в количестве 10-15 штук три раза в день на протяжении месяца. Миндаль также может помочь детям с задержкой роста, если его измельчить и добавить в рацион.

Регулярное употребление миндаля снижает риск сердечных заболеваний. Для профилактики достаточно есть его пару раз в неделю в умеренных количествах.

Польза миндаля также проявляется у пожилых людей, так как он может снизить риск развития слабоумия. Легко усваиваемая форма витамина Е, содержащаяся в миндале, защищает стенки кровеносных сосудов от холестериновых бляшек.

Польза и вред миндаля для женщин очевидны. Если мы уже обсудили положительные качества, стоит упомянуть и о недостатках. Миндаль довольно калорийный, так как в 100 граммах содержится около 580 калорий. Поэтому любителям этого ореха следует следить за количеством потребляемых калорий, чтобы избежать лишнего веса.

Несмотря на высокое содержание жиров, в миндале отсутствует холестерин, и он способствует его выведению из организма.

Вред орехов миндаль

Не рекомендуется употреблять недозрелые горькие ядрышки, так как они могут вызвать отравление. Для употребления в пищу подходят только сладкие ядра миндаля, тогда как горькие используются для производства эфирных масел. У сладких орехов также есть противопоказания, такие как индивидуальная непереносимость и аллергия. Переедание миндаля может привести к головокружению и помутнению рассудка даже у здоровых людей.