Консервированные оливки становятся популярным дополнением к праздничному столу. Узнайте, какую пользу и вред они могут принести организму.

Многие путают оливки с маслинами, однако это один и тот же плод, различие заключается лишь в моменте сбора. Маслины — это созревшие плоды, тогда как оливки собирают еще зелеными.

В данной статье мы расскажем именно об оливках. Эти ягоды не слишком калорийны, их пищевая ценность составляет 115 калорий, поэтому можно не переживать за фигуру, наслаждаясь их вкусом.



Витаминный состав

Поскольку свежие оливки редко встречаются в магазинах, мы сосредоточимся на пользе и вреде консервированных оливок, которые можно найти в любом продуктовом магазине.

Все полезные качества оливок обусловлены наличием множества витаминов и полезных веществ. В оливках содержатся белки, сахара, пектин, витамины С, Е, В, а также соли калия, железа, фосфора и другие элементы. Кроме того, стоит выделить фенолкарбоновые кислоты, углеводы и тритерпеновые сапонины.

Такой уникальный состав придает плодам оливкового дерева ценные свойства, необходимые для нашего организма.

Человек, который ежедневно употребляет эти ягоды, имеет значительно меньшую вероятность заболеваний сердца по сравнению с теми, кто их не ест. Польза консервированных оливок также распространяется на сосудистую систему.

Люди, которые время от времени едят оливки, менее подвержены стенокардии, раковым заболеваниям и инфарктам.

Секрет этих плодов заключается в наличии особых ненасыщенных жирных кислот, которые помогают снижать уровень вредного холестерина в крови, не затрагивая его здоровую разновидность.

Таким образом, это способствует поддержанию баланса необходимых веществ для нормального функционирования организма. Жителям жарких стран и районов с влажным климатом оливки помогают усваивать соли и жиры.

На этом полезные свойства оливок не заканчиваются. Ученые утверждают, что в плодах оливкового дерева содержатся практически все жизненно важные витамины для человека. Поэтому их употребление в разумных количествах крайне важно для здоровья. В мякоти свежих оливок содержится около 80% масла с уникальным составом.

Это масло богато ненасыщенными кислотами, такими как линолевая, олеиновая и линоленовая, которые помогают предупреждать развитие атеросклероза, выводят холестерин и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Вред от оливок

Оливки сами по себе не могут нанести вред при умеренном употреблении. Однако есть вероятность негативных последствий при употреблении ягод, обработанных химическими специями.

Обратите внимание, что оливки в маринаде, уксусе и специях могут быть вредны для организма. Также они обладают мощным желчегонным эффектом. Поэтому, если у вас есть камни в печени или желчном пузыре, переедание оливок может вызвать их движение и усиление секреции желчи.