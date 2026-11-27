Если вам надоел привычный вкус салата оливье, попробуйте добавить морскую нотку с помощью креветок.
Сделать это довольно просто — достаточно заменить вареную колбасу на коктейльные креветки.
На 160 г морепродуктов вам понадобятся:
4 картофелины;
1 морковка;
250 г консервированного горошка;
4 яйца;
3 соленых огурца;
0,5 репчатого лука;
5 столовых ложек майонеза.
Если креветки не очищены, их следует очистить и отварить в воде. В процессе варки добавьте 2 лавровых листочка и немного соли.
Картошку нужно отварить в мундире, дождаться, пока она остынет, затем очистить и нарезать на мелкие кубики. То же самое следует сделать и с морковкой.
Слейте маринад из банки с горошком и добавьте его в миску с овощами.
Следующий шаг — нарезка яиц. Сваренные вкрутую яйца также нарежьте на небольшие кубики.
Огурцы нарежьте аналогичным образом, после чего добавьте к подготовленным ингредиентам креветки.
Заключительный компонент — лук, который нужно нашинковать как можно мельче.
Заправьте салат майонезом, добавьте щепотку соли и черного молотого перца, тщательно перемешайте и подавайте к столу.
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