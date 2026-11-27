Если вам надоел привычный вкус салата оливье, попробуйте добавить морскую нотку с помощью креветок.

Сделать это довольно просто — достаточно заменить вареную колбасу на коктейльные креветки.

На 160 г морепродуктов вам понадобятся:

4 картофелины;

1 морковка;

250 г консервированного горошка;

4 яйца;

3 соленых огурца;

0,5 репчатого лука;

5 столовых ложек майонеза.

Если креветки не очищены, их следует очистить и отварить в воде. В процессе варки добавьте 2 лавровых листочка и немного соли.

Картошку нужно отварить в мундире, дождаться, пока она остынет, затем очистить и нарезать на мелкие кубики. То же самое следует сделать и с морковкой.

Слейте маринад из банки с горошком и добавьте его в миску с овощами.

Следующий шаг — нарезка яиц. Сваренные вкрутую яйца также нарежьте на небольшие кубики.

Огурцы нарежьте аналогичным образом, после чего добавьте к подготовленным ингредиентам креветки.

Заключительный компонент — лук, который нужно нашинковать как можно мельче.

Заправьте салат майонезом, добавьте щепотку соли и черного молотого перца, тщательно перемешайте и подавайте к столу.