Томатный сок знаком многим с детства. Он не только вкусен, но и полезен для здоровья, поэтому его стоит включить в рацион в любом возрасте.

Можно ли приготовить томатный сок в домашних условиях? Как правильно его употреблять, чтобы максимизировать пользу? При каких заболеваниях его лучше избегать? Об этом и поговорим.

Начнем с преимуществ томатного сока. Он содержит витамин С, хотя и в меньшем количестве, чем в свежих, не подвергнутых термической обработке помидорах. Также в нем присутствуют антиоксиданты ликопины, которые увеличиваются при нагревании, витамины группы В, способствующие укреплению нервной системы и улучшению состояния кожи, волос и ногтей, а также железо, кальций, магний и калий, необходимые для здоровья крови, сердца и мышц.

Томатный сок можно включать в диетическое меню, так как он низкокалорийный и содержит клетчатку, полезную для пищеварения.

Чтобы приготовить сок из свежих или купленных помидоров, сначала плоды нужно измельчить в блендере, а затем варить полученную массу.

Хотя это может снизить содержание витамина С, витамин А становится более доступным для усвоения, а клетчатка, магний, кальций и другие минералы сохраняются. Из пяти килограммов спелых помидоров можно получить около трех с половиной литров сока.

Измельченные помидоры следует поместить в кастрюлю, довести до кипения на сильном огне, затем уменьшить огонь и варить около 15 минут.

Готовый сок можно хранить в стерилизованных плотно закрывающихся контейнерах до двух-трех лет, если добавить нужное количество сахара и соли.

Если вы предпочитаете покупать томатный сок в магазине, выбирайте продукт, изготовленный из томатного пюре, а не разбавленной водой томатной пасты. Открытую упаковку сока лучше употребить как можно скорее.

Что можно добавить в томатный сок для улучшения вкуса и пользы? Традиционно в сок добавляют немного соли и черного молотого перца, что придает ему пикантность. Чтобы увеличить содержание витамина А, можно добавить немного растительного масла или сметаны. Рубленая зелень и измельченный корень сельдерея также отлично подойдут.

Томатный сок можно использовать для приготовления соусов, коктейлей и смешивать с другими овощными соками. Однако при наличии аллергии на помидоры, язвенной болезни желудка или проблем с почками лучше ограничить его употребление.

Оксалаты в томатном соке могут спровоцировать мочекаменную болезнь, а высокое содержание фруктовых кислот — вызвать изжогу и боль в желудке при употреблении натощак. Оптимально пить стакан томатного сока с добавками сразу после еды или немного позже, чтобы стимулировать пищеварение.