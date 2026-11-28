Существует множество рецептов кофе с молоком — от латте, где молока больше, чем кофе, до классического макиато, в котором молочная пенка играет лишь вспомогательную роль, согласно оригинальному рецепту.

Выбор, добавлять молоко в кофе или кофе в молоко, зависит от конкретного рецепта.

Эспрессо макиато

Это традиционный итальянский макиато. Рецепт включает одну порцию эспрессо, две чайные ложки теплого молока и немного молочной пены.

Соотношение молока и кофе в эспрессо макиато составляет примерно 1:3.

Этот напиток идеально подойдет тем, кто любит эспрессо, но хочет немного смягчить его крепость. Если же хочется чего-то более сладкого и молочного, лучше выбрать латте макиато.

Латте макиато

В этом случае все делается наоборот: основная часть напитка — теплое молоко с густой пеной. В молоко тонкой струйкой аккуратно вливается одна порция эспрессо.

Если все сделать правильно, получится четкий трехслойный градиент: молоко, кофе и слой пены. Соотношение молока и кофе — 3:1.