Первые блюда часто готовят с запасом, чтобы не тратить время на кухне. Однако бывает, что супы скисают быстрее, чем успевают съесть. Причин этому может быть несколько: использование грязной ложки, частое разогревание без кипячения или несвоевременное хранение в холодильнике.

Когда добавлять зелень в суп

Зелень обычно добавляют после того, как все ингредиенты сварятся, за пару минут до готовности. В кастрюлю добавляется нашинкованная зелень, огонь выключается, и крышка закрывается.

Однако не стоит удивляться, если суп скиснет раньше времени.

Как правильно

На первый взгляд, все делается верно, но после добавления зелени суп обязательно должен закипеть.

Во-первых, не стоит бояться, что в кипятке погибнут витамины и полезные элементы. За пару минут в общей массе с ними ничего страшного не произойдет.

Во-вторых, кипячение супа с зеленью помогает раскрыть аромат трав. Если просто бросить зелень в тарелку перед подачей, эффект будет минимальным.

В-третьих, если не довести суп с зеленью до кипения, он испортится намного быстрее. Считается, что суп с сырой петрушкой, если его не прокипятить, испортится даже в холодильнике.