Для многих хозяек идеальный холодец — это не только вкус, но и кристальная прозрачность готового блюда. Такой холодец выдает настоящего кулинарного профи, который сварил не один десяток холодцов.
Если холодец получился мутным, это может означать, что в процессе приготовления не учтен один важный момент.
Как сварить прозрачный холодец
Опытные хозяйки утверждают, что залогом идеального блюда является тщательное промывание мясных кусочков перед тем, как положить их в кастрюлю.
Однако еще лучше — замочить мясо в холодной воде на 60-90 минут. Затем старую жидкость сливают и добавляют новую воду. В ней мясо ставят на плиту и варят.
Эта манипуляция необходима для того, чтобы вымыть кровь из мяса, которая в процессе приготовления образует пену и делает бульон мутным.
Свежая вода
Существует еще одна ошибка, которая мешает приготовить прозрачный холодец. Опытные кулинары советуют не доливать свежую воду в процессе варки.
Чтобы избежать этого, огонь следует установить на минимум и накрыть кастрюлю крышкой.
Перемешивание
Во время варки старайтесь как можно реже перемешивать мясо. Частота этого действия также влияет на прозрачность готового блюда.
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