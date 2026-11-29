В эксперименте участвовали несколько человек с ожирением, которые на протяжении нескольких дней находились в лаборатории, чтобы исследователи могли точно контролировать их рацион. В одном случае добровольцы ежедневно в течение пяти дней получали смузи с грецкими орехами (по 48 грамм в каждой порции), а в другом случае им давали смузи с ореховым вкусом, но без орехов.

Во время «ореховой недели» участники в целом потребляли меньше пищи, что является ожидаемым результатом, так как подобные выводы были получены и в предыдущих исследованиях. Однако на этот раз исследователи решили изучить, что происходит в мозге тех, кто регулярно употребляет орехи. Участников помещали в аппарат для магнитно-резонансной томографии и показывали им изображения гамбургеров, сладкой выпечки и десертов. Выяснилось, что у тех, кто употреблял смузи с орехами, активировалась правая островковая доля коры мозга в ответ на изображения гамбургеров.

Эта область мозга не участвует напрямую в регуляции аппетита, но отвечает за осознанность в принятии решений. Благодаря повышенной активности островковой доли коры, человек более внимательно относится к выбору пищи и легче отказывается от менее полезных вариантов, таких как гамбургеры, особенно если он не испытывает сильного голода. Хотя связь между активностью островковой коры и потреблением орехов очевидна, механизмы, стоящие за этим, требуют дальнейшего изучения.