При дистилляции виски получается крепким, до 70 градусов, но перед бутилированием его разбавляют водой, чтобы содержание алкоголя составляло 40 объемных процентов.

Существует мнение, что добавление воды раскрывает вкус и аромат виски, и многие люди добавляют воду или лед в бокал. Что происходит с химической точки зрения?

Исследователи из Университета Линнеус в своей статье в Scientific Reports утверждают, что «раскрытие вкуса и запаха» происходит во многом благодаря веществу под названием гваякол, которое обладает характерным сложным запахом с дымными нотами.

Гваякол хорошо растворим в этаноле, но плохо – в воде. В крепком виски (свыше 59%) гваякол распределен по всей жидкости, но при разбавлении, когда концентрация воды увеличивается, он всплывает на поверхность. Это означает, что из-за добавления воды больше пахучих молекул гваякола воздействуют на наши обонятельные рецепторы, а поскольку обоняние тесно связано с восприятием вкуса, вкус виски также изменяется.

Скорее всего, аналогичным образом ведут себя и другие ароматические молекулы, содержащиеся в виски, такие как ванилин, лимонен и апельсиновое масло, однако их влияние на вкус пока еще не изучалось.





