Онкозащитный эффект помидоров был замечен у мышей, но необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения этого эффекта у людей.

В исследовании с мышами в течение 35 недель в их корм добавляли помидорный порошок, который представляет собой высушенные и измельченные помидоры. После этого животных облучали ультрафиолетом, и оказалось, что у тех, кто получал помидорный порошок, рак кожи развивался на 50% реже.

Однако стоит отметить, что речь идет не о всех видах рака кожи: авторы статьи в Scientific Reports упоминают только немеланомные опухоли, которые возникают из другого типа клеток кожи, в отличие от меланом. Интересно, что защитный эффект наблюдался только у самцов мышей. Это может быть связано с тем, что самцы более чувствительны к канцерогенному действию УФ-облучения, и опухоли у них появляются раньше, а также они более многочисленные и агрессивные по сравнению с самками.

Исследователи предполагают, что защитные свойства помидоров могут быть связаны с каротиноидами — пигментными веществами, придающими помидорам красный цвет. Возможно, каротиноиды, накапливаясь в коже, способны поглощать избыток ультрафиолета. Тем не менее, конкретный механизм онкопротекторного действия помидоров еще требует дальнейшего изучения.