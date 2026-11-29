Существует мнение, что сладкое вредит не только талии и повышает риск диабета, но и негативно сказывается на здоровье мозга. Мозг, действительно, получает энергию преимущественно из глюкозы, но это не значит, что сахар полезен.

Исследователи из Университетского колледжа в Лондоне провели исследование, в котором утверждают, что сладкое может быть вредным для мозга. В своей статье, опубликованной в Scientific Reports, они проанализировали психическое состояние более чем 10 тысяч человек, за которыми наблюдали на протяжении нескольких лет.

Сопоставив данные психологических опросников с диетой участников, исследователи обнаружили, что те, кто потреблял много сладкого, чаще страдали от депрессии и тревожности.

Тем не менее, некоторые специалисты считают, что выводы этой работы требуют осторожности. Основная проблема заключается в том, что оценка потребления сахара основывалась только на словах участников, что не является надежным источником информации. Кроме того, авторы не различали сахар, содержащийся в продуктах (например, в молоке или алкоголе), и добавленный сахар, что затрудняет оценку влияния именно сладких продуктов. Поэтому говорить о связи между сладким и депрессией следует с большой осторожностью.





