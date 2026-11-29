При задувании свечей на торте возникает вопрос: не переносим ли мы на торт микробы, обитающие в нашем рту?

Согласно статье в Journal of Food Research, после задувания свечей количество бактерий на торте увеличивается в 15 раз. С одной стороны, это не очень приятно, но большинство ротовых микробов в целом безвредны. Однако, если именинник болеет простудой или гриппом, лучше оставить этот торт только для него.