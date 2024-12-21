За год — в ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2023 года — потребительские цены в Латвии увеличились на 2,2%. Больше всего подорожали сливочное и оливковое масло.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года оказали продовольствие и безалкогольные напитки (+1,1 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 процентного пункта).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 4,3%.
Самое существенное влияние на рост среднего уровня цен в этой группе оказали свежие овощи (+11,4%). Дороже стали молочные продукты (+10,3%), шоколад (+19,2%), сливочное масло (+23,1%), мясо домашней птицы (+7,6%), кондитерские изделия (+6,9%), молоко (+7,6%), оливковое масло (+23,4%), сыр и творог (+3,2%), свежие фрукты (+3,6%), а также фруктовые и овощные соки (+11,6%).
Иева Опмане, экономист:
— Годовая инфляция в Латвии уже более года находится ниже 2%, превысив этот уровень лишь в ноябре этого года.
Инфляцию можно охарактеризовать как скорее математическое явление, так как она рассчитывается как изменение цен за год. Однако психологически более понятным может быть восприятие уровня цен, а не самой инфляции.
Заходя в магазин и видя любимые продукты, цена на которые значительно выше, чем до пандемии, сложно понять низкие показатели инфляции и поверить в них. Однако поскольку самый резкий рост цен произошел не за последний год, а в 2022 году, уровень цен изменился, но уровень инфляции сейчас низкий.
Для снижения уровня цен до прежних показателей потребовалась бы дефляция. Однако на данный момент такая ситуация не прогнозируется, и дефляция не была бы благоприятной для здоровья экономики.
Прежде чем начать думать, что все плохо, нужно помнить, что со временем меняются не только цены. Средняя и минимальная зарплата в Латвии с 2019 года выросли примерно на 60%. В то же время цены за этот период выросли меньше — примерно на 35%.
Дайнис Гашпуйтис, экономист:
— В настоящее время мы переживаем волнообразные колебания инфляции, которые в ближайшие месяцы усилятся. В декабре годовая инфляция в Латвии может достичь 3%, после чего снова отступит к более низким уровням. На данный момент инфляция достигла уровня, который, по мнению Европейского центрального банка, можно считать достаточно низким, чтобы приносить выгоды низкой инфляции. Однако большинство жителей придерживаются другого мнения, и их восприятие инфляции значительно выше.
Инфляцию продолжают снижать более низкие цены на энергоресурсы, в то время как в других сегментах рост цен продолжается с различной скоростью. Особенно остро это воспринимается, когда рост затрагивает продукты питания, здравоохранение и коммунальные услуги.
Хотя рост заработной платы обеспечивает восстановление покупательной способности, он происходит очень неравномерно. Поэтому не только в Латвии ощущается усталость от недавнего периода высокой инфляции, что также отражается на политических процессах.
Петерис Страутиньш, экономист:
— С точки зрения потребительских цен прошедший месяц был очередным спокойным, а уровень годовой инфляции находится очень близко к целевому показателю денежно–кредитной политики. В то же время есть товары, цены на которые стремительно растут. Цены на сырье для производства продуктов питания в целом стабильны, но события на биржах в этом году сильно повлияли на доступность ряда продуктов, которые делают жизнь вкуснее.
С конца мая до конца августа индекс цен на продукты питания S&P GSCI в евро снизился примерно на седьмую часть, а затем вернулся к уровню, характерному для весны. Индекс по–прежнему примерно на четверть ниже, чем был весной 2022 года, поэтому серьезных поводов для беспокойства нет.
Цены на сырье, определяющее стоимость основных продуктов питания, остаются умеренными. Единственное исключение — это масло, стоимость которого находится на рекордно высоком уровне, достигнутом в конце августа.
