За год — в ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2023 года — потребительские цены в Латвии увеличились на 2,2%. Больше всего подорожали сливочное и оливковое масло.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года оказали продовольствие и безалкогольные напитки (+1,1 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 4,3%.

Самое существенное влияние на рост среднего уровня цен в этой группе оказали свежие овощи (+11,4%). Дороже стали молочные продукты (+10,3%), шоколад (+19,2%), сливочное масло (+23,1%), мясо домашней птицы (+7,6%), кондитерские изделия (+6,9%), молоко (+7,6%), оливковое масло (+23,4%), сыр и творог (+3,2%), свежие фрукты (+3,6%), а также фруктовые и овощные соки (+11,6%).

Иева Опмане, экономист:

— Годовая инфляция в Латвии уже более года находится ниже 2%, превысив этот уровень лишь в ноябре этого года.

Инфляцию можно охарактеризовать как скорее математическое явление, так как она рассчитывается как изменение цен за год. Однако психологически более понятным может быть восприятие уровня цен, а не самой инфляции.

Заходя в магазин и видя любимые продукты, цена на которые значительно выше, чем до пандемии, сложно понять низкие показатели инфляции и поверить в них. Однако поскольку самый резкий рост цен произошел не за последний год, а в 2022 году, уровень цен изменился, но уровень инфляции сейчас низкий.

Для снижения уровня цен до прежних показателей потребовалась бы дефляция. Однако на данный момент такая ситуация не прогнозируется, и дефляция не была бы благоприятной для здоровья экономики.

Прежде чем начать думать, что все плохо, нужно помнить, что со временем меняются не только цены. Средняя и минимальная зарплата в Латвии с 2019 года выросли примерно на 60%. В то же время цены за этот период выросли меньше — примерно на 35%.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— В настоящее время мы переживаем волнообразные колебания инфляции, которые в ближайшие месяцы усилятся. В декабре годовая инфляция в Латвии может достичь 3%, после чего снова отступит к более низким уровням. На данный момент инфляция достигла уровня, который, по мнению Европейского центрального банка, можно считать достаточно низким, чтобы приносить выгоды низкой инфляции. Однако большинство жителей придерживаются другого мнения, и их восприятие инфляции значительно выше.

Инфляцию продолжают снижать более низкие цены на энергоресурсы, в то время как в других сегментах рост цен продолжается с различной скоростью. Особенно остро это воспринимается, когда рост затрагивает продукты питания, здравоохранение и коммунальные услуги.

Хотя рост заработной платы обеспечивает восстановление покупательной способности, он происходит очень неравномерно. Поэтому не только в Латвии ощущается усталость от недавнего периода высокой инфляции, что также отражается на политических процессах.

Петерис Страутиньш, экономист:

— С точки зрения потребительских цен прошедший месяц был очередным спокойным, а уровень годовой инфляции находится очень близко к целевому показателю денежно–кредитной политики. В то же время есть товары, цены на которые стремительно растут. Цены на сырье для производства продуктов питания в целом стабильны, но события на биржах в этом году сильно повлияли на доступность ряда продуктов, которые делают жизнь вкуснее.

С конца мая до конца августа индекс цен на продукты питания S&P GSCI в евро снизился примерно на седьмую часть, а затем вернулся к уровню, характерному для весны. Индекс по–прежнему примерно на четверть ниже, чем был весной 2022 года, поэтому серьезных поводов для беспокойства нет.