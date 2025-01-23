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Все дороже и дороже: цены на продукты в Латвии игнорируют тенденции мирового рынка 3

Бизнес
Дата публикации: 23.01.2025
LETA
Все дороже и дороже: цены на продукты в Латвии игнорируют тенденции мирового рынка

Цены на продовольственные товары в Латвии в 2024 году стали одной из самых обсуждаемых тем.

Уже два предыдущих года рост цен на продукты питания в Латвии был чрезвычайным: в 2022 году цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 29%, а в 2023 году еще на 2,7%. К сожалению, надежды на то, что в 2024 году цены стабилизируются или даже снизятся, не сбылись, несмотря на тенденции мирового рынка.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в начале этого года сообщила, что мировые цены на продовольствие в 2024 году снизились на 2,1%, в основном из-за падения цен на зерновые и сахар, хотя по-прежнему остались выше, чем до пандемии "Covid-19". Между тем в Латвии цены продолжили расти: по данным Центрального статистического управления, в 2024 году цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 5,5%, в том числе цены на продукты питания увеличились на 4,9%, а безалкогольные напитки подорожали на 10,3%.

Для жителей Латвии подорожание цен на продукты особенно болезненно, так как из корзины потребительских расходов нашего населения на продукты питания тратится больше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС). По данным на ноябрь 2024 года, доля продуктов питания и безалкогольных напитков в потребительской корзине латвийских домохозяйств составила 26,5%, что является вторым самым высоким показателем в ЕС, при этом уровень цен на продукты питания в Латвии превышает средний по ЕС уровень. Для сравнения, средний житель ЕС выделяет на еду всего около 14% своего бюджета.

В целом за последний год рост цен на продукты питания ощутила большая часть жителей стран Балтии, и это подтверждают 87% опрошенных в Латвии, 85% в Эстонии и 73% - в Литве. Существенное подорожание продовольствия ощутили и поэтому могут позволить себе меньше продуктов питания, чем до сих пор, 31% жителей Латвии, 33% жителей Эстонии и 26% жителей Литвы, свидетельствует опрос банка "Citadele".

LETA+

#продукты
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    23-го января

    Правительство сказало однозначно, все подорожало на 2, 5%, и не надо тут разводить панику! Если вы думаете по другому, то это вам только кажется!

    17
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    23-го января

    Ну как бы логично. Людей меньше, покупок меньше, расходы на содержание магазинов, логистику, охрану не уменьшаются, а растут. Вот и результат. Только за счет новых ртов а стране что-то может поменяться. И в первую очередь это дешевая рабочая сила, которая сможет заняться поддержкой этих магазинов и так же в них закупаться. А пока население падает, средний чек в магазе будет расти. Прямая логичная зависимость.

    44
    6
  • JB
    Janis Berzin
    23-го января

    "Существенное подорожание продовольствия ощутили и поэтому могут позволить себе меньше продуктов питания, чем до сих пор, 31% жителей Латвии" - как минимум 31 процент населения ЛР экономит на еде, если верить опросу.

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