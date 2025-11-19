Baltijas balss logotype
Министр уверен, что цены на продукты в категории низких цен снизились 2 258

Бизнес
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр уверен, что цены на продукты в категории низких цен снизились

С мая, когда был подписан меморандум о снижении цен на продукты, цены на продукты питания в категории низких цен в Латвии снизились на 0,8%, заявил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) в интервью передаче «900 секунд» на TV3, пишет LETA.

«Мы видим, что в некоторых товарных группах наблюдается снижение, но не во всех», — отметил Валайнис, добавив, что с момента подписания меморандума цены на продукты из «низкой ценовой корзины» снизились в среднем на 0,8%.

Он также указал, что в Латвии наблюдается противоположная тенденция по сравнению с Эстонией, где цены на продукты продолжают расти.

Как уже сообщалось, 27 мая 2025 года Валайнис вместе с исполнительным директором Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Норисом Крузитисом, председателем правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янисом Эндзиньшем, главой Центрального союза молочников Латвии Янисом Шолксом, председателем совета Федерации пищевых предприятий Латвии Инарой Шуре, председателем правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтисом Гутманисом, председателем правления общества «Сейм крестьян» Юрисом Лаздиньшем, директором Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Зайгой Лиепиней и другими партнёрами подписал меморандум о снижении цен на продукты питания.

Министерство экономики поставило цель добиться снижения цен на основные группы продовольственных товаров на 20%, а также увеличить долю латвийских продуктов в торговых сетях.

Меморандум предусматривает внедрение «корзины продуктов по низкой цене», создание инструмента для сравнения цен, а также увеличение доли продуктов местного происхождения в магазинах.

Создание «корзины продуктов по низкой цене» предусматривает, что в каждой из десяти товарных категорий должен быть хотя бы один продукт по наименьшей цене в категории, а также регулярную замену этих товаров другими из той же категории. Крупнейшие торговые сети внедрили такие корзины в июне этого года.

Кроме того, 12 августа этого года правительство решило, что отдельные розничные торговцы должны будут предоставлять информацию Центральному статистическому управлению (ЦСУ) для мониторинга цен и наблюдения за рынком продуктов питания.

Регулирование предусматривает обязанность предоставлять данные ЦСУ по запросу в установленном Кабинетом министров порядке. Эта обязанность распространяется на тех ритейлеров, чей чистый оборот за последний финансовый год превысил 400 миллионов евро. Остальные розничные торговцы продуктов питания имеют право передавать данные добровольно.

Крупнейшие торговые сети должны будут начать передавать данные ЦСУ о товарах из утверждённого Кабмином перечня основных продуктов питания с 1 декабря этого года.

По данным Firmas.lv, в прошлом финансовом году оборот более 400 миллионов евро имели: ООО «Rimi Latvia» — 1,126 миллиарда евро, ООО «Maxima Latvija» — 1,102 миллиарда евро и ООО «Lidl Latvija» — 460,87 миллиона евро.

Также сообщалось, что потребительские цены в Латвии в октябре этого года по сравнению с сентябрём выросли на 0,4%, а в годовом выражении — по сравнению с октябрём 2024 года — на 4,3%, свидетельствуют данные ЦСУ. При этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,5%, а за год — на 5,6%.

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    19-го ноября

    этот министр когда последний раз в магазин заходил ??? как все же богата Латвия идиотами !!!!!

    7
    0
  • Д
    Дед
    19-го ноября

    Да? А кто еще, кроме министра это видит, если статистика говорит, что инфляция продолжает расти.

    13
    1

