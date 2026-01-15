Baltijas balss logotype
Национальные особенности торговли в супермаркетах: почему в Латвии продукты дороже, чем в Германии?

Бизнес
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Национальные особенности торговли в супермаркетах: почему в Латвии продукты дороже, чем в Германии?
ФОТО: LETA

Будь латвиец – младенец, или же преклонных годов, здоровый или хворый, но продукты питания – потребляет. И вот, Министерство экономики озаботилось «устойчиво высокими ценами продовольственных товаров на полках магазинов».

До 22 января проходит общественное обсуждение Плана действий поддержки торговой отрасли. Портал bb.lv внимательно изучил продовольственный план правительства Латвии.

Проедают каждый третий евро

По оценке ведомства Викторса Валайниса (Союз «зеленых» и крестьян), опирающегося на данные Центрального статистического управления, наши люди все больше денег тратят на еду, но фактически приобретается меньшее количество продуктов. Все это «может свидетельствовать об уменьшении спроса и падении покупательной способности населения». В группе малообеспеченных жителей на питание тратят около 30%.

По данным Eurostat, «уровень продовольственных цен в Латвии в данный миг есть один из высших в Европейском Союзе». Так, наши магазины торговали продуктами питания дороже, чем в государствах Старого Света с гораздо более высокими доходами – Бельгии, Германии, Италии, Испании, Нидерландах.

По сравнению с соседними республиками, Литвой и Эстонией, наши потребители тратят на 20% больше на закупку продтоваров. Это произошло, указывают эксперты, «под воздействием экономических, геополитических событий и иных факторов».

Выбери латвийский товар

Минэкономики наметило 4 основных направлений реформы торговли, которые реализуют до 27 февраля 2027 года:

  • Пересмотр нормативного регулирования о кассовых аппаратах и пороге ежегодного аудита и инвентаризации;

  • Упрощение размещения торговой рекламы в публичных местах;

  • Актуализация уличной торговли;

  • Помощь сельской розничной торговле и микропредприятиям, более половины из коих ныне работают в убыток. «Министр экономики, – записано в Плане, – выдвинул как приоритетную задачу достичь, чтобы продовольственные товары повседневного потребления были доступны обществу за приемлемую цену соответственно уровню платежеспособности населения Латвии, используя продукты питания местного производства как важный инструмент достижения этой цели».

Золотые слова - да только вот есть некоторые нюансы, которые В.Валайнис, как опытный политик, должен как бы иметь в виду. Если не брать в расчет такие нематериальные активы, как патриотические, имиджевые, репутационные мотивации покупать латвийское – то единственным конкурентным преимуществом нашей продукции является низкая транспортно-логистическая составляющая. То есть, местные товары не надо везти издалека, держать на таможенных складах и т.д.

Секреты низких цен

Однако, как ни парадоксально, даже при дешевой логистике для местных продуктов пакет гречневой крупы из Казахстана оказывается у нас примерно на 40% дешевле латвийских аналогов. Все потому, что тамошний уровень минимальной зарплаты, в пересчете с тенге – 160-170 евро. С учетом тамошнего огромного рынка и производства зерновых, можно представить, что ниже затраты и на себестоимость продукции, куда входят топливо, амортизация техники и т.д.

В аналогичном положении находились бы производители Украины, где минималка ныне около 195 евро до налогов, однако непрекращающиеся боевые действия, перебои с энергоснабжением, нехватка рабсилы из-за мобилизации, делают ее не слишком надежным поставщиком.

Потому, как могли заметить наши покупатели, ряд популярных товаров с Незалежной время от времени исчезает с полок магазинов союзной Латвии.

Вспомнили про сельпо

Между тем, мы тут в Риге, вестимо, разбаловались. А ведь представление о господстве супермаркетов с привычным ассортиментом – далеко от реальности. 88% продуктовых магазинов Латвии по-прежнему представляют собой малые предприятия с числом занятых до 10, расположенные в небольших городках или в сельской местности. Увы, их абсолютная численность стабильно падает – в среднем на 3-4 процента в год.

И не сказать, что вымывание лавочек в формате «у дома» происходит из-за больших сетей. К примеру, на ту же Латгалию приходится всего 3 супермаркета из относительно недавно открывшейся с громкими рекламными акциями, немецкой сети. Для домохозяев краевого центра Балви ближайший такой магазин находится в Резекне, т.е. в 80 км.

Но латгальские лавочники еще более-менее активны – в регионе 89 независимых магазинов, тогда как в Земгале, всего 51.

На налоги не заработали

В целом, пока что в республике остается 354 точки, отвечающих по классификации NACE критериям «Неспециализированной розничной торговли, главным образом продуктов, напитков или табака». Их годовой оборот, впрочем, солидный – более 80 миллионов евро. Но вот каждый четвертый магазинчик, по данным на осень прошлого года, являлся должником по налогам – в среднем 4,4 тысячи евро.

Введенный с 1.08.2025 новой редакцией Закона об обороте алкогольной продукции запрет продажи спиртного до 10 и после 20 часов и по воскресеньям – после 18 часов, подкосил этих миноритариев. «Общий товарооборот в малых магазинах в регионах каждый день уменьшается», – тревожится Минэкономики.

А ведь оные – «очень важны для жителей и даже подчас выполняют социальную функцию»…

Новое – хорошо забытое старое

Всем тем, кто в социальных сетях любит вспомнить, при каком позорном дефиците мы жили при прошлой формации, Ваш автор хотел бы процитировать название разработки Министерства экономики Латвии – «Организация уличной торговли – эффективное решение современной городской среды».

Идеальное бюрократическое начинание… для 1986 года, скажем, когда родился будущий министр Валайнис. Можно порекомендовать ему также такие свежие формы торговли, как реализация капусты из самосвалов или же оформление продуктовых заказов по месту работы. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно – более чем спустя два десятилетия членства в Евросоюзе наше Минэкономики предлагает «акцентировать приоритет собственно выращенной сельскохозяйственной продукции, а также диким ягодам, грибам, цветам и т.д.»

Ваш автор, перед прошедшими зимними праздниками, тоже вместо елки купил – у бабушки перед бывшим универсамом «Минск» – миленькую композицию из хвойных веточек в эдаком нано-горшочке. Простоит, думаю, до Пасхи, это минимум. А там, глядишь, и состоится «разработка типовой заявки для получения разрешения на уличную торговлю».

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(11)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    15-го января

    Бог с ней с Германией. Даже в Harrods в Лондоне дешевле. Но почему дороже чем в Литве и Эстонии? Что продукты, что лекарства. А потому, что лохов стричь надо. И из трех стран удобнее всего и легче всего стричь лохов в Латвидже.

    37
    2
  • М
    Максим
    15-го января

    Высокие цены на продукты парадоксальным образом определяются не столько их себестоимостью, сколько платежеспособностью населения. Проблема в том, что огромнейшая часть денег, которые латвийцы тратят на продукты, не "заработана" в том смысле, что мы что-то произвели, продали и получили за это заслуженное вознаграждение. Наши деньги в основном не обеспечены товарами; нам их просто выделяют европейские фонды. В итоге получаем ситуацию, когда те, до кого эти деньги доходят (а доходят они до весьма значительной части населения, представляющей собой чиновничий аппарат и гос подрядчиков) - активно их тратят, чем сами способствуют росту цен: раз покупатель готов платить много, зачем магазинам опускать цены? А те, кто действительно занят производительной деятельностью, - этих денег не видят, и потому наиболее уязвимы к росту цен.

    85
    4
  • п
    прохожий
    15-го января

    Что бы ни вводили , цена может упасть только , из-за снижения налога , и то , незначительно . Цену , в первую очередь формирует , цена закупки , плюс товарооборот . Если нет покупателей(населения) , от куда будет низкая цена ? Конечно ,энергоресурсы , играют не последнюю роль .

    59
    4
  • VU
    Vards Uzvards
    15-го января

    В отличие от поитикана-министра\популиста автор пытался разобраться в экономических причинах повышения цен. Вымирание и миграция населения повышает затраты на производство и является одной из причин роста цен и уменьшения ассортимента товаров.

    62
    1
  • С
    Сарказм
    Vards Uzvards
    15-го января

    Ну так себе попытка. В Германии, с которой производится сравнение (и где цены в среднем действительно ниже), хоть никто и не вымирает, но у них даже мысли нет пытаться заняться импортозмащением и прочими глупостями. Т.е., грубо говоря, огромная часть продуктов питания там либо произведена не в Германии, либо сырье для них произведено не там (по чисто климатическим соображением, да и по соображениям себестоимости, производство в Германии очень недешево). И тем не менее цены ниже. С другой стороны написанное министром про каких-то там мелких производителей и торговцев тоже чушь, в той же Германии это очень нишевая история, в огромной степени немцы закупаются в суперах, которые растыканы чуь ни по каждой деревне. И именно там цены ниже, чем в Латвии. Причем как на продовольствие, так и на промку (в последний визит мы полчемодана бытовой химии привезли того же бренда, который продается у нас в Дрогас, но только чуть ни вполовину дешевле.

    39
    6
  • VU
    Vards Uzvards
    Vards Uzvards
    15-го января

    Сарказм

    1. В ФРГ 83,6 миллиона человек, теплее климат.
    2. Соответственно ниже издержки за счет большего объёма производства, меньших расходов на отопление, лучшие условия для сельского хозяйства.
    3. К тому же производства находятся на территории ФРГ. Больший рынок предполагает большую конкуренцию и меньшую степень монополизации. Если сравнивать только по количеству торговых брендов/сетей — в Германии их в 3–4 раза больше.
    15
    2
  • С
    Сарказм
    Vards Uzvards
    15-го января

    А были ли вы в Германии?:) Там нет никаких "в 3-4 раза больше". Rewe, Aldi, Lidl, Edeka, Norma - собственно все, сетей больше, но это бренды, принадлежащие тем же собственникам, только нацеленные на другой сегмент рынка, которые тщательно следят, чтобы не конкурировать друг с другом. У нас Рими, Максима, Лидл+всякие местные поменьше типа top, mego, elvi. Что же касается по "производствам в Германии", то в целом грубо доля импорта в продовольствии составляет примерно 30% стоимости в общей корзине( без учета импорта сырья для немецкого производства), при этом в отдельных категориях (фрукты, овощи, рыба, твердые сорта пшеницы доля импорта от 60 до 90%). При этом совершенно очевидно, что за счет затрат на рабочую силу, цен на энергоресурсы, жестких экологических требований себестоимость производства в Германии очень велика и лишь частично может быть нивелирована большей производительностью труда. Так что "местное производство" вряд ли само по себе является преимуществом, которое дает низкие цены.

    20
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Vards Uzvards
    15-го января

    Не могу не согласиться с Сарказмом - относительно Германии он весьма убедителен. В Финляндии практически точно такая же система: когда лет 5 назад я отвез дочку туда учиться, цены на продукты по стравнению с латвийскими смотрелись дико - потом узнал, что у финнов "минималка" 2300 евро, при таких доходах нормально. Теперь же цены в Латвии в лучшем случае сравнялись с финскими, в худшем - превысили примерно на 15-50 процентов. А коммуналка осталась прежней, намного ниже латвийской...

    22
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    Vards Uzvards
    15-го января

    Сарказм В ЛР нет классических дискауунтеров как ФРГ- Aldi. Лидл трудно считать таковым из-за малого ассортимента и малой разницы цен. Главное, ты не учитываешь снижение себестоимости не только из-за высокой производительности труда, но и объёма выпуска продукции. Кстати, более высокие зарплаты в ФРГ при равной цене товаров это фактор, показывающий более высокий уровень жизни и меньшие фактические траты на продовольствие. Сколько длится отопительный сезон в ФРГ? Когда начинается вегатиционный период у и заканчивается растений? До сих пор связи с экономикой не видишь?

    10
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Vards Uzvards
    15-го января

    Не могу не согласиться с Сарказмом - относительно Германии он весьма убедителен. В Финляндии практически точно такая же система: когда лет 5 назад я отвез дочку туда учиться, цены на продукты по стравнению с латвийскими смотрелись дико - потом узнал, что у финнов "минималка" 2300 евро, при таких доходах нормально. Теперь же цены в Латвии в лучшем случае сравнялись с финскими, в худшем - превысили примерно на 15-50 процентов. А коммуналка осталась прежней, намного ниже латвийской...

    5
    1
  • С
    Сарказм
    Vards Uzvards
    15-го января

    Варду Узварду - имею пример родственников перед глазами, живут в доме, отопление - масляный (как я понял) котел, как и у очень многих там. Работает, откровенно говоря, так себе, сейчас они активно размышляют, чтобы поставить тепловой насос, благо государство субсидирует примерно половину от его стоимости, в месяц в отопительный сезон стоимость отопления выходит около 500 EUR по словам родственника (летом значительно меньше, только на подогрев воды). Сильных различий в температуре я, честно говоря, не ощутил, декабрь был совершенно такой же как у нас +2; -2 (ночи даже холоднее, потому что они далеко от моря), сразу после НГ ударил морозец и пошел снег (опять же как у нас). Единственное, весна у них более выраженна и лето в среднем жарче, так что отопительный сезон вероятно на месяц-полтора в целом короче. Что касается объема выпуска, то это ты упускаешь из виду, что нынче крупные производители не работают на один рынок (латвийский или даже немецкий). В этом и прелесть ЕС, что в условиях свободного перемещения товаров, перевезти товар скажем из Габмурга в Мюнхен (немецким перевозчиком) будет стоить примерно столько же, сколько из Гамбурга в Лиепаю каким-нибудь казахом. Так что налепил наклейку на соответствующем языке и вези хоть в Латвию, хоть в Хорватию. Рынок проводовольствия также глобализован, как и все остальное, крупные пищевые концерны присутствуют на полках как в Германии, так и в Латвии (все эти марсы, колы, крафт фуды, нестле и пр.) и, разумеется, ни один из них не будет строить завод, работающий эксклюзивно на Латвию, они все планируют производство, базируясь на крупных региональных кластерах и прекрасно знают, что такое "экономия на масштабе". И тем не менее

    5
    6
Читать все комментарии

