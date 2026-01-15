Будь латвиец – младенец, или же преклонных годов, здоровый или хворый, но продукты питания – потребляет. И вот, Министерство экономики озаботилось «устойчиво высокими ценами продовольственных товаров на полках магазинов».

До 22 января проходит общественное обсуждение Плана действий поддержки торговой отрасли. Портал bb.lv внимательно изучил продовольственный план правительства Латвии.

Проедают каждый третий евро

По оценке ведомства Викторса Валайниса (Союз «зеленых» и крестьян), опирающегося на данные Центрального статистического управления, наши люди все больше денег тратят на еду, но фактически приобретается меньшее количество продуктов. Все это «может свидетельствовать об уменьшении спроса и падении покупательной способности населения». В группе малообеспеченных жителей на питание тратят около 30%.

По данным Eurostat, «уровень продовольственных цен в Латвии в данный миг есть один из высших в Европейском Союзе». Так, наши магазины торговали продуктами питания дороже, чем в государствах Старого Света с гораздо более высокими доходами – Бельгии, Германии, Италии, Испании, Нидерландах.

По сравнению с соседними республиками, Литвой и Эстонией, наши потребители тратят на 20% больше на закупку продтоваров. Это произошло, указывают эксперты, «под воздействием экономических, геополитических событий и иных факторов».

Выбери латвийский товар

Минэкономики наметило 4 основных направлений реформы торговли, которые реализуют до 27 февраля 2027 года:

Пересмотр нормативного регулирования о кассовых аппаратах и пороге ежегодного аудита и инвентаризации;

Упрощение размещения торговой рекламы в публичных местах;

Актуализация уличной торговли;

Помощь сельской розничной торговле и микропредприятиям, более половины из коих ныне работают в убыток. «Министр экономики, – записано в Плане, – выдвинул как приоритетную задачу достичь, чтобы продовольственные товары повседневного потребления были доступны обществу за приемлемую цену соответственно уровню платежеспособности населения Латвии, используя продукты питания местного производства как важный инструмент достижения этой цели».

Золотые слова - да только вот есть некоторые нюансы, которые В.Валайнис, как опытный политик, должен как бы иметь в виду. Если не брать в расчет такие нематериальные активы, как патриотические, имиджевые, репутационные мотивации покупать латвийское – то единственным конкурентным преимуществом нашей продукции является низкая транспортно-логистическая составляющая. То есть, местные товары не надо везти издалека, держать на таможенных складах и т.д.

Секреты низких цен

Однако, как ни парадоксально, даже при дешевой логистике для местных продуктов пакет гречневой крупы из Казахстана оказывается у нас примерно на 40% дешевле латвийских аналогов. Все потому, что тамошний уровень минимальной зарплаты, в пересчете с тенге – 160-170 евро. С учетом тамошнего огромного рынка и производства зерновых, можно представить, что ниже затраты и на себестоимость продукции, куда входят топливо, амортизация техники и т.д.

В аналогичном положении находились бы производители Украины, где минималка ныне около 195 евро до налогов, однако непрекращающиеся боевые действия, перебои с энергоснабжением, нехватка рабсилы из-за мобилизации, делают ее не слишком надежным поставщиком.

Потому, как могли заметить наши покупатели, ряд популярных товаров с Незалежной время от времени исчезает с полок магазинов союзной Латвии.

Вспомнили про сельпо

Между тем, мы тут в Риге, вестимо, разбаловались. А ведь представление о господстве супермаркетов с привычным ассортиментом – далеко от реальности. 88% продуктовых магазинов Латвии по-прежнему представляют собой малые предприятия с числом занятых до 10, расположенные в небольших городках или в сельской местности. Увы, их абсолютная численность стабильно падает – в среднем на 3-4 процента в год.

И не сказать, что вымывание лавочек в формате «у дома» происходит из-за больших сетей. К примеру, на ту же Латгалию приходится всего 3 супермаркета из относительно недавно открывшейся с громкими рекламными акциями, немецкой сети. Для домохозяев краевого центра Балви ближайший такой магазин находится в Резекне, т.е. в 80 км.

Но латгальские лавочники еще более-менее активны – в регионе 89 независимых магазинов, тогда как в Земгале, всего 51.

На налоги не заработали

В целом, пока что в республике остается 354 точки, отвечающих по классификации NACE критериям «Неспециализированной розничной торговли, главным образом продуктов, напитков или табака». Их годовой оборот, впрочем, солидный – более 80 миллионов евро. Но вот каждый четвертый магазинчик, по данным на осень прошлого года, являлся должником по налогам – в среднем 4,4 тысячи евро.

Введенный с 1.08.2025 новой редакцией Закона об обороте алкогольной продукции запрет продажи спиртного до 10 и после 20 часов и по воскресеньям – после 18 часов, подкосил этих миноритариев. «Общий товарооборот в малых магазинах в регионах каждый день уменьшается», – тревожится Минэкономики.

А ведь оные – «очень важны для жителей и даже подчас выполняют социальную функцию»…

Новое – хорошо забытое старое

Всем тем, кто в социальных сетях любит вспомнить, при каком позорном дефиците мы жили при прошлой формации, Ваш автор хотел бы процитировать название разработки Министерства экономики Латвии – «Организация уличной торговли – эффективное решение современной городской среды».

Идеальное бюрократическое начинание… для 1986 года, скажем, когда родился будущий министр Валайнис. Можно порекомендовать ему также такие свежие формы торговли, как реализация капусты из самосвалов или же оформление продуктовых заказов по месту работы. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно – более чем спустя два десятилетия членства в Евросоюзе наше Минэкономики предлагает «акцентировать приоритет собственно выращенной сельскохозяйственной продукции, а также диким ягодам, грибам, цветам и т.д.»

Ваш автор, перед прошедшими зимними праздниками, тоже вместо елки купил – у бабушки перед бывшим универсамом «Минск» – миленькую композицию из хвойных веточек в эдаком нано-горшочке. Простоит, думаю, до Пасхи, это минимум. А там, глядишь, и состоится «разработка типовой заявки для получения разрешения на уличную торговлю».