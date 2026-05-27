Предприниматели в Латгале все чаще сталкиваются с последствиями регулярных предупреждений о возможной угрозе в воздушном пространстве. По словам представителей бизнеса, инвесторы уже отказываются от поездок в регион, а предприятия вынуждены останавливать работу после тревожных уведомлений.

Регулярные предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве начинают все заметнее влиять на экономику Латгале. Об этом на заседании подкомиссии Сейма по Латгале заявил председатель регионального совета Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Иво Дембовскис.

По его словам, после получения уведомлений через систему сотового оповещения некоторые предприятия останавливают производство, а сотрудники уходят домой. Если предупреждение приходит утром, часть работников вообще остается дома вместе с детьми. В результате предприятия сталкиваются с перебоями в производстве, рисками невыполнения контрактов и проблемами с кредитными обязательствами.

«Это создает страх инвестировать в развитие», — признал представитель ЛТПП.

По словам Дембовскиса, последствия затрагивают не только промышленность.

Латгальская туристическая ассоциация уже сообщала о массовой отмене бронирований на лето, а это, в свою очередь, бьет по кафе, гостиницам, ремесленникам, культурным мероприятиям и малому бизнесу.

Представитель ЛТПП рассказал, что инвесторы, ранее проявлявшие интерес к Латгале, теперь отказываются даже приезжать в регион. Некоторые визиты были запланированы на май и лето, однако впоследствии были отменены.

Фактически приграничные районы Латвии начинают сталкиваться с новым типом экономического давления — не из-за реальных разрушений, а из-за постоянного ощущения нестабильности и риска.

В последние месяцы жители Латгале и части Видземе регулярно получают предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве из-за приближения или залета беспилотников.

Ранее в Латвии уже фиксировались случаи падения и взрывов дронов, связанных с войной России против Украины. Один из таких инцидентов произошел 7 мая в Резекне. Хотя в этих случаях люди не пострадали, психологический эффект для региона оказался значительно шире.

Руководитель Латгальского региона Латвийского агентства инвестиций и развития Андрей Зелчс также признал, что приграничье сейчас может выглядеть для бизнеса менее привлекательным.

При этом он подчеркнул, что ни одно действующее предприятие пока не покинуло регион, хотя подобные разговоры уже появляются.

Представители бизнеса считают, что систему оповещений необходимо доработать. По мнению Дембовскиса, сообщения должны быть более конкретными, чтобы предприятия и учреждения могли самостоятельно оценивать уровень риска и принимать решения о продолжении работы.

На фоне растущей тревоги в регионе ЛТПП также призывает власти активнее продвигать специальный закон о развитии восточной приграничной территории.

Сейчас дискуссия о безопасности в Латгале постепенно выходит за рамки только военной темы — все чаще речь идет уже о долгосрочных последствиях для экономики, инвестиций и будущего региона.