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Литовская компания дополнительно разместила облигации на 15 млн евро 0 16

Бизнес
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дейвидас Яцка.

Дейвидас Яцка.

Группа Civinity начала дополнительное размещение облигаций на сумму до 15 млн евро в рамках утверждённого Банком Литвы проспекта эмиссии облигаций общим объёмом до 50 млн евро с листингом на регулируемом рынке Nasdaq Vilnius.

Это очередной шаг компании на рынке капитала, который позволит направить привлечённые средства на дальнейшее развитие группы, приобретение компаний и управление структурой капитала.

Основные параметры предложения:

– Объём выпуска: до 15 млн евро

– Номинальная стоимость одной облигации: 1000 евро

– Процентная ставка: 10% годовых

– Доходность: 9,5% или 10% в зависимости от цены покупки облигации

– Период подписки: с 27 мая по 10 июня 2026 года

– Минимальный объём покупки: 1 облигация

В последние годы Civinity последовательно расширяла деятельность как за счёт органического роста, так и посредством поглощений. В 2025 году выручка группы впервые превысила 100 млн евро.

Председатель правления компании Дейвидас Яцка отметил: «Рынок капитала для нас — не разовый источник финансирования, а часть долгосрочной стратегии роста. Мы доказали, что способны расти, интегрировать приобретённые компании и расширять масштабы бизнеса. Новый выпуск облигаций позволит продолжить это развитие и профинансировать следующий этап роста».

Согласно аудированной отчётности выручка достигла 100,4 млн евро (+13,4% за год); показатель EBITDA вырос на 18%, до 8,3 млн евро; прибыль до налогообложения составила 2,83 млн евро.

По словам руководства, результаты отражают не только увеличение масштабов деятельности, но и повышение операционной эффективности.

В последнее время Civinity активно развивает направления: управления и обслуживания зданий; инженерных услуг; реновации недвижимости; решений в сфере мобильности; цифровых продуктов; других сервисов с высокой добавленной стоимостью.

Компания также объявила о приобретениях за пределами стран Балтии, включая покупку предприятий по обслуживанию лифтов в Хорватия и Словения.

По словам Яцки, это свидетельствует о переходе группы к новому этапу развития — от укрепления позиций на знакомых рынках к созданию более широкой региональной платформы.

История облигационных выпусков: 2021 год — первый выпуск на 8 млн евро; 2023 год — второй выпуск на 8 млн евро, полностью размещённый ещё до окончания подписки; 2025 год — утверждена программа облигаций объёмом до 50 млн евро с размещением на Nasdaq Vilnius.

Значительная часть доходов Civinity формируется за счёт повторяющихся услуг: управления жилой и коммерческой недвижимостью; технического обслуживания объектов; административного сопровождения.

Такая структура бизнеса обеспечивает более предсказуемые денежные потоки и устойчивость компании.

Организатором эмиссии выступает литовский филиал Luminor Bank. Дополнительные распространители в Латвии и Эстонии: Redgate Capital и Evernord. Юридическим консультантом является адвокатское партнёрство TEGOS.

Руководитель подразделения по организации выпусков ценных бумаг Luminor Гедиминас Норкунас отметил, что выпуск предоставляет балтийским инвесторам возможность вложиться в зрелую компанию с годовым оборотом более 100 млн евро и участвовать в её дальнейшем международном развитии.

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#инвестиции #финансы #бизнес #облигации
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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