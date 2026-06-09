Война России против Украины вызывает ужесточение санкционного режима, указано в отчете Службы финансовой разведки (СФР), который сегодня представляет на заседании Кабинета Министров шеф МВД Янис Домбрава (Национальное объединение).

В свете установок премьера Кулбергса на полное прекращение экономических связей с соседями на Востоке, роль силовых ведомств становится первоочередной.

Сдали осведомителей

С 1.01.2019 СФР является независимым учреждением, напрямую подчиненным Кабинету Министров, надзор за коим осуществляется при посредстве МВД. Девиз: «Человек. Патриотизм. Смелость. Сотрудничество».

Главной опорой силовиков остаются неравнодушные граждане. В 2025 году, согласно данным директора СФР Томса Платациса, Службой было получено 5539 сообщений о подозрительных сделках (+0,7% к прошлому году), 807 сообщений о нарушениях санкций.

Правоохранители проверили 99 460 пороговых деклараций (+4,1% к прошлому году), направили 612 аналитических материалов (269 – Государственной полиции, 138 – структурам государственной безопасности, 123 – фискальным органам), провели 10 стратегических и 12 тактических исследований.

«59% сообщений принимается от бухгалтеров на аутсорсинге, а также организаторов лотерей и азартных игр, – приоткрыли свои источники финансовые разведчики. – В свою очередь существеннейший прирост наблюдается именно в группе присяжных нотариусов, ревизоров и адвокатов».

Мороз крепчал...

В минувшем году Служба финансовой разведки заморозила средств на 870 000 евро. Уже в прошлом – «исторический статус регионального финансового центра»… А ведь были времена, когда шел буквальный разгром сложившейся за счет нерезидентов банковской системы: в 2022 году заморозили на 357,25 миллионов!

Происхождение юридических лиц, чьи финансы были заморожены – исключительно НАТО и ЕС: Канада, Великобритания и Британские Вирджинские острова, Ирландия и сама Латвия. Впрочем, подлинными выгодополучателями являлись лица с паспортами России, Украины, Азербайджана, Камеруна, и собственно ЛР. «Именно у латвийских физических лиц была заморожена наибольшая часть из средств», – отмечено в отчете.

С 2024 года в Службе финансовой разведки действует система поиска информации Black-Box, позволяющее прочим госструктурам сравнивать свои данные; в прошлом году было обработано 4948 заявок касательно физических и юридических лиц.

А вот еще какая пагубная тенденция началась в стране:

«В связи с уклонением от уплаты налогов и приравненных к ним платежей в 2025 году выражено констатированы случаи использования латвийцами зарегистрированных в других государствах ЕС юридических лиц, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, для декларирования ими фактически несостоявшихся сделок и произведенных по этим сделкам платежей на их счета. Таким образом обеспечивается выполнение зарегистрированными в Латвии юридическими лицами условной прибыли, распределение без уплаты подоходного налога с предприятий, а затем возврат средств наличными деньгами или иным способом».

Но ведь не на пустом месте бизнес так хитрит, а – чтобы выжить при том порядке вещей, который завели у нас правящие.