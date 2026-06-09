Финансово-технологический сектор Латвии продолжает расширяться. Оборот отрасли уже приближается к 400 миллионам евро, а число финтех-компаний растёт. Одним из главных драйверов развития становятся инвестиционные платформы, работающие на европейском рынке.

Финтех-индустрия Латвии сохраняет высокие темпы роста и постепенно становится одной из наиболее заметных отраслей экономики страны. По данным Fintech Observatory, в конце прошлого года в Латвии работали 127 финтех-компаний, и их количество продолжает увеличиваться, пишет Dienas Bizness.

Сегодня в секторе занято более 3600 человек, а ежегодные налоговые поступления от отрасли превышают 90 миллионов евро. Совокупный оборот компаний уже приближается к отметке в 400 миллионов евро.

По оценке руководителя Латвийской ассоциации финтех-компаний Тины Лусе, в течение ближайших трёх-пяти лет страна может закрепиться среди ведущих финтех-центров региона. Одним из факторов роста становится интерес международных компаний, которые выбирают Латвию как площадку для получения лицензий и выхода на рынок Европейского союза.

Особенно быстро развивается сегмент инвестиционных платформ. К концу 2025 года зарегистрированные в Латвии платформы обслуживали около 800 тысяч инвесторов по всей Европе, а общий объём их инвестиционных портфелей превысил один миллиард евро.

Это означает, что латвийские компании работают уже не только на внутреннем рынке, а конкурируют за клиентов по всему Евросоюзу.

Среди крупнейших игроков отрасли называются компании Mintos, Viainvest, Twino, Debitum, Capitalia, Lande, Indemo и Nectaro. Многие из них продолжают активно расширять клиентскую базу и запускать новые инвестиционные продукты.

Особое место в отрасли занимает компания Mintos, которую участники рынка считают одной из самых успешных латвийских финтех-историй последних лет. Её развитие способствовало росту интереса к инвестиционным платформам и помогло привлечь внимание к латвийскому финтех-сектору на европейском уровне.

Одной из самых быстрорастущих компаний сейчас считается Debitum. По словам представителей компании, за последний год ей удалось почти вдвое увеличить объём инвестиционного портфеля.

По мнению участников рынка, Латвия уже давно занимает заметное место в европейском финтех-секторе, несмотря на сравнительно небольшой размер экономики. Если нынешние темпы роста сохранятся, отрасль может стать одним из наиболее значимых экспортных направлений латвийской экономики.