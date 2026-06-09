Годовая инфляция в Латвии в мае выросла до 3,5% по сравнению с 2,9% месяцем ранее. Наиболее заметное влияние на рост цен оказали расходы на жильё, энергоресурсы, транспорт и услуги гостиниц.

После нескольких месяцев относительно умеренного роста цен инфляция в Латвии вновь ускорилась. По данным Центрального статистического управления, в мае потребительские цены были на 3,5% выше, чем год назад. В апреле этот показатель составлял 2,9%.

За месяц цены выросли на 0,5%, а средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев оказался на 3,5% выше, чем за предыдущий аналогичный период.

Наибольшее влияние на майский рост оказали расходы на жильё, коммунальные услуги, рестораны и гостиницы. Также подорожали товары и услуги для личного ухода, сфера отдыха и культуры.

Особенно заметным оказался скачок цен в гостиничном секторе. За месяц услуги размещения подорожали сразу на 25,4%, а в годовом выражении — на 16,3%. Цены в ресторанах и кафе за год выросли примерно на 4–5%.

Для многих жителей более ощутимыми остаются коммунальные расходы. За год стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива выросла на 5,8%.

Наиболее значительно подорожал природный газ — на 16,6% по сравнению с маем прошлого года. Электроэнергия стала дороже на 4,7%, отопление — на 5,4%.

Ещё одним драйвером инфляции остаётся транспорт. Несмотря на снижение цен на топливо в мае по сравнению с апрелем, за год расходы автомобилистов существенно выросли. Топливо в среднем подорожало на 28,2%, включая дизельное топливо (+33,3%), бензин (+21,5%) и автогаз (+14,4%).

Заметно выросли и расходы на здравоохранение. Медицинские услуги, стоматология, диагностические исследования и лекарства в среднем стали дороже на 4,9%.

При этом ситуация с продуктами питания выглядит необычно. Несмотря на рост цен на отдельные товары, в целом продукты питания и безалкогольные напитки за год подешевели на 0,8%.

Сильнее всего снизились цены на сливочное масло, картофель, молоко, тропические фрукты, растительное масло и сыр. В то же время выросли цены на свежие овощи, яйца, курятину, говядину, цитрусовые и рыбу.

Интересно, что в мае многие сезонные овощи заметно подешевели по сравнению с апрелем, однако часть фруктов и отдельных продуктов после завершения акций вновь начала дорожать.

Таким образом, основной вклад в нынешний рост инфляции вносят уже не продукты питания, как это было несколько лет назад, а коммунальные услуги, транспорт, здравоохранение и сфера услуг. Именно эти статьи расходов всё сильнее влияют на семейные бюджеты жителей Латвии.