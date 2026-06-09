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Покупатели жаловались на подделки и невозврат денег: в Латвии заблокировали два парфюмерных сайта 0 149

Бизнес
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знак СТОП
ФОТО: pixabay

Центр защиты прав потребителей (PTAC) ограничил доступ к интернет-магазинам myfragrance.lv и fragrancemy.lv после многочисленных жалоб покупателей. Среди претензий — получение повреждённых товаров, сомнения в их подлинности, проблемы с возвратом денег и отсутствие связи с продавцом.

PTAC принял решение заблокировать сайты myfragrance.lv и fragrancemy.lv, поскольку в ходе проверки были выявлены существенные нарушения прав потребителей.

Как отмечают в центре, поводом для проверки стали жалобы покупателей на приобретённую через интернет парфюмерию. Потребители сообщали о случаях доставки товаров, не соответствующих заказу, повреждённых или вскрытых упаковок, а также высказывали сомнения в подлинности полученной продукции.

Кроме того, покупатели сталкивались с трудностями при попытках связаться с продавцом, проблемами при реализации права на отказ от покупки и невозвратом уплаченных денежных средств.

В PTAC подчёркивают, что на обоих сайтах отсутствовала чёткая информация о коммерсанте, а также сведения, которые в соответствии с законодательством должны предоставляться потребителям при заключении дистанционных договоров. В результате покупатели не могли установить личность фактического продавца и эффективно защищать свои права в случае возникновения споров.

Центр неоднократно обращался к владельцу интернет-магазинов с требованием устранить нарушения и предоставить необходимые разъяснения. Однако ответа получено не было.

Учитывая отсутствие реакции и сохраняющийся риск для потребителей, PTAC принял решение ограничить доступ к обоим сайтам.

Ведомство напоминает жителям, что перед покупкой товаров в интернете следует проверять данные продавца, наличие контактной информации и внимательно знакомиться с условиями дистанционного договора. В случае подозрений на недобросовестную коммерческую практику PTAC призывает сообщать об этом в центр.

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#Латвия #права потребителей
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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