Рост цен на газ и нефть неожиданно вернул интерес немцев к солнечной энергетике. Бум солнечной промышленности: владельцы домов спешат установить панели, опасаясь новых расходов на энергию и возможного сокращения господдержки.

Еще недавно немецкий рынок домашних солнечных электростанций переживал спад. После нескольких лет быстрого роста спрос начал снижаться. Однако ситуация изменилась буквально за несколько недель — пишет t‑online.

По данным представителей отрасли, бум солнечной промышленности начался после обострения конфликта вокруг Ирана. На фоне нестабильности на мировых рынках подорожали нефть и газ. В результате многие владельцы домов задумались о собственной генерации электроэнергии.

Дополнительным стимулом стали планы министра экономики Катарины Райхе из CDU пересмотреть действующие меры поддержки солнечной энергетики.

Эксперты отмечают, что потребители стремятся принять решение заранее, пока правила финансирования остаются прежними.

Спрос на панели вырос за считаные недели

Первые признаки оживления появились уже весной. Согласно данным Федерального союза солнечной энергетики Германии, в апреле объем новых домашних фотоэлектрических установок достиг 0,33 гигаватта пиковой мощности. Это на 4 % больше, чем годом ранее.

Показатель выглядит особенно заметным на фоне предыдущих месяцев. С января по апрель владельцы домов установили солнечные системы общей мощностью 1,24 гигаватта. Это все еще на 16 % меньше прошлогоднего уровня, однако тенденция изменилась.

Для рынка важнее другое. Количество новых заказов растет значительно быстрее официальной статистики по введенным в эксплуатацию объектам. Причина проста: между подписанием договора и запуском установки обычно проходит несколько недель.

Бум солнечной промышленности: монтажные компании фиксируют рекордное число заявок Особенно заметно рост спроса почувствовали компании, которые занимаются установкой солнечных систем. Берлинская компания Enpal сообщила, что в марте и апреле получила заказы на 250 млн евро. Это более чем на 30 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Руководство компании считает главным фактором именно энергетические риски, вызванные международной ситуацией.

Похожую картину наблюдают и в Eon Energie Deutschland.

По словам руководителя компании Филипа Тона, число обращений от частных клиентов увеличилось более чем в два раза. Причем рост заметен не только по сравнению с прошлым годом, но и относительно начала текущего года.

Специалисты подчеркивают, что обычной сезонностью такие показатели объяснить невозможно.

Что означает возможная отмена Einspeisevergütung

Одной из самых обсуждаемых тем остается будущее системы Einspeisevergütung. Для многих русскоязычных жителей Германии этот термин может быть незнаком. Речь идет о гарантированной выплате за электроэнергию, которую владелец солнечных панелей передает в общую электросеть.

Сегодня такая система помогает быстрее окупить инвестиции в солнечную установку. Опрос Sta­tista среди 2000 владельцев домов показал, что даже возможная отмена фиксированных выплат не остановит развитие рынка.

Результаты опроса домовладельцев:

-около 75 % готовы установить солнечные панели даже без гарантированной оплаты за подачу энергии в сеть;

-12 % пока не приняли окончательное решение;

-10 % скорее откажутся от покупки;

-4 % точно не будут инвестировать в установку.

Эти данные показывают, что для многих жителей Германии энергетическая независимость становится не менее важным аргументом, чем государственная поддержка.

Отрасль опасается резких политических изменений

Несмотря на текущий рост, представители бизнеса предупреждают о рисках. Компании отмечают, что инвесторы и частные покупатели нуждаются в стабильных правилах. Частые изменения законодательства создают неопределенность и мешают долгосрочному планированию.

Особенно много дискуссий вызывает Закон о возобновляемых источниках энергии (EEG). Именно он определяет условия поддержки солнечной энергетики, ветряных электростанций и других экологически чистых источников энергии.

Что беспокоит представителей отрасли:

-возможное сокращение государственных субсидий;

-отмена части финансовых стимулов для владельцев солнечных установок;

-отсутствие долгосрочных гарантий для инвесторов;

-риск резкого падения спроса после завершения нынешнего подъема.

По мнению отраслевых объединений, бум солнечной промышленности может быстро закончиться, если власти не обеспечат понятные и стабильные условия для рынка.

Бум солнечной промышленности: что это значит для владельцев домов

События последних месяцев показывают, насколько сильно энергетический рынок зависит от мировой политики и решений правительства.

Сегодня многие семьи рассматривают солнечные панели не только как способ экономии, но и как дополнительную защиту от скачков цен на электроэнергию.

Поэтому текущий рост спроса связан не столько с экологией, сколько с желанием снизить зависимость от внешних факторов и сделать расходы на энергию более предсказуемыми.