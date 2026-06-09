Премьер-министр Андрис Кулбергс (AS) считает, что в будущем регулярно сбивать истребителями дроны, залетающие в воздушное пространство Латвии и стран Балтии, было бы нерационально. Он также указал, что Латвия сейчас делает акцент на сотрудничестве с Украиной в сфере дронов, подчеркивая опыт и способности Украины в предотвращении подобных угроз.

«Все эти расходы — это нерациональный способ в дальнейшем сбивать дроны. Очень хорошо, что у нас есть такие возможности, и мы доказываем, что эти возможности работают как в Эстонии, так и в Латвии. Но в дальнейшем такое решение — не тот путь, по которому следует двигаться. Поэтому мы — Латвия — сейчас сделали акцент на договоре по дронам. Это большой договор о сотрудничестве с Украиной, которая на данный момент является единственной страной в мире, доказавшей, что способна с высочайшей точностью и техническими возможностями сбивать дроны. Это Украина», — сказал Кулбергс на пресс-конференции.

Однако у руководителя Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники, директора аналитического центра «Центр политики Северной Европы» Артиса Пабрикса по этому вопросу иное мнение. Он подчеркивает, что, укрепляя способности Латвии бороться с такими угрозами, нельзя забывать о потенциале местной индустрии и возможностях, которые уже сейчас способны предложить латвийские предприятия.

Пабрикс признает, что обеспокоенность общества после недавних инцидентов с дронами понятна, и государству необходимо искать способы более эффективно защищать свое воздушное пространство. Однако он считает, что Латвии не следует попадать в ситуацию, при которой все необходимые решения ищутся только за рубежом.

«Если мы говорим о безопасности Латвии и обороне Латвии, важно понимать, что мы не можем допустить ситуацию, когда, как и во время кризиса Covid, мы все вспомогательные средства, в данном случае оружие, дроны и все остальное, просто закупаем за границей, потому что это, возможно, кажется проще».

По его словам, латвийская индустрия дронов способна предложить продукцию высокого уровня, которая по качеству не только не уступает решениям, произведенным в Украине, но в отдельных моментах превосходит их, поскольку использует более качественные решения. Пабрикс указывает, что несколько латвийских компаний годами экспортируют свою продукцию и доказали конкурентоспособность на международном рынке.

«Я со всей уверенностью могу сказать, что латвийская индустрия дронов, все изделия и продукты, которые производятся в Латвии, определенно ни на волос не ниже по качеству или уровню, чем изделия в Украине».

В качестве примеров Пабрикс называет компании Redwire, Origin Robotics, DK Unity, Gorgon Optronics, Eraser, Belss, а также несколько более молодых предприятий отрасли.

Одновременно Пабрикс подчеркивает, что преимущества Украины в большей степени связаны с опытом, полученным во время войны, подготовкой пилотов и практическим применением, а не только с возможностями индустрии.

По его мнению, слишком большая зависимость от иностранных поставщиков в долгосрочной перспективе может создать риски как для государственной безопасности, так и для экономики.

В то же время Пабрикс подчеркивает, что это не означает отказа от сотрудничества с Украиной. Напротив — он видит возможность развивать совместные проекты, в которых были бы объединены как украинский опыт, так и знания и производственные мощности латвийских предприятий.

По его мнению, прежде чем государство примет решение приобрести какой-либо продукт за рубежом, сначала следовало бы оценить, не способны ли местные предприятия обеспечить аналогичное решение. Это особенно важно в то время, когда все чаще говорят о безопасности поставок и необходимости в кризисных ситуациях полагаться на собственные ресурсы.

Пабрикс также обращает внимание на проблемы, с которыми в последние годы столкнулись несколько латвийских компаний в сфере военных технологий. Он указывает, что часть местных производителей не смогла полноценно выйти на латвийский рынок, поскольку разработанные ими прототипы долгое время не закупались и не тестировались.

«Мы также знаем ситуацию, сложившуюся за последние три года, когда ряд латвийских стартапов не смог даже выйти на латвийский рынок, потому что никто из них даже не пытался приобрести прототипы, что является совершенно противоположной ситуацией по сравнению со многими другими европейскими странами, где правительство покупает прототипы, тестирует их вместе с индустрией, вместе с производителями, а затем улучшает этот продукт».

Говоря о сотрудничестве между государством и местными производителями, Пабрикс отмечает, что проблема связана не только с тестированием прототипов и закупками. По его мнению, и в отдельных сферах, где латвийские компании уже способны предложить готовые решения, спрос со стороны государства был очень ограниченным.

«Из морских дронов Национальные вооруженные силы Латвии за последние три года практически не приобрели ни одного».

Пабрикс также подчеркивает, что произведенная в Латвии продукция уже сейчас используется в Украине и на практике доказала свое качество.

«Большая часть продукции современной латвийской индустрии дронов уже годами используется в Украине, и очень многие их подразделения благодарны за качество этой продукции. Поэтому совершенно неправильно думать, что латвийские изделия неконкурентоспособны и не способны справляться с поставленными перед ними задачами, если бы такие задачи были поставлены».

Пабрикс считает, что оказание помощи Украине и развитие оборонной индустрии Латвии не противоречат друг другу. По его мнению, государственная поддержка Украины одновременно должна укреплять и местную экономику, и возможности латвийских предприятий.

«Важно, чтобы мы оказывали Украине помощь, экономическую помощь, финансовую помощь, но в первую очередь это должно проходить через закупки в латвийской индустрии, через продукцию, а не просто в денежной форме, потому что нам нужно не только обеспечивать большую помощь безопасности Украины, но и укреплять собственную безопасность», — подчеркивает Пабрикс.

Пабрикс также указывает, что Ассоциация военных технологий, дронов и робототехники была бы готова шире разъяснять возможности отрасли. По его мнению, решения по оборонным закупкам должны основываться на полном понимании того, что уже сейчас способны предложить латвийские предприятия.

Он подчеркивает, что при укреплении безопасности Латвии следует использовать как накопленный опыт союзников и Украины, так и потенциал местной индустрии, которая уже сейчас способна предлагать международно конкурентоспособные решения.