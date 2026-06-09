Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo в понедельник подал несогласованное заранее предложение о поглощении конкурента Monte dei Paschi di Siena (MPS) за 30,6 млрд евро. Об этом говорится на сайте Intesa Sanpaolo.

В случае успеха сделка создаст вторую по рыночной капитализации банковскую группу еврозоны стоимостью 126 млрд евро, отмечает The Guardian. Она будет уступать только испанскому Banco Santander с капитализацией 155 млрд евро.

Предложение Intesa Sanpaolo появилось всего через несколько часов после того, как четвертый по величине банк Италии – Banco BPM – в воскресенье направил письмо в MPS с предложением слияния. Такая сделка, по замыслу Banco BPM, позволила бы создать "нового национального чемпиона" и второй по величине банк страны – он опередил бы Unicredit по рыночной капитализации, которая составила бы около 50 млрд евро.

Противостояние разворачивается через два года после возвращения MPS в частную собственность. Банк спасло правительство Италии в 2017 году, а в 2023-2024 годах MPS приватизировали. С тех пор этот банк неоднократно называли потенциальной целью для поглощения.

Однако в прошлом году MPS сам удивил рынок, приобретя и объединившись с конкурентом Mediobanca в рамках сделки на 16 млрд евро.

Неожиданное предложение Intesa может иметь последствия для исторического бренда MPS, который ведет свою историю с 1472 года. План Intesa предусматривает разделение банка: продажа 635 отделений MPS и самого бренда страховой компании Unipol Assicurazioni. Взамен Intesa оставит себе Mediobanca, а также долю в 13% в страховой группе Generali.

Ожидается, что такая структура сделки поможет избежать антимонопольных проблем.

Generali – крупнейшая итальянская страховая компания, которая обслуживает около 75 млн клиентов. Она управляет значительной частью пенсионных накоплений Италии и имеет крупные инвестиции в государственный долг страны.

Страховая компания давно привлекает внимание потенциальных покупателей из-за своего доминирующего положения на рынке страхования и управления активами, пишет Bloomberg. Intesa пытался заключить сделку в 2017 году, однако в итоге отказался от этой идеи.

Гендиректор Intesa Sanpaolo Карло Мессина тогда заявил, что не видит в сделке достаточной ценности.

Акции Monte Paschi подскочили на целых 12%, достигнув самого высокого уровня с 2022 года. Акции Intesa упали на 4,5%, а Generali выросли на 2,8%.