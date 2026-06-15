Группа компаний Сivinity, работающая в сфере управления недвижимостью, успешно завершила третий этап публичного размещения облигаций. В ходе размещения компании удалось привлечь 13,54 млн евро (номинальная стоимость размещённых облигаций составила 13 млн евро).

Это крупнейшая сумма, которую Сivinity удалось привлечь в рамках одного выпуска облигаций за всю историю компании.

Всего в размещении приняли участие 613 инвесторов из Литвы, Латвии и Эстонии. Наиболее активными оказались частные инвесторы: их было 604 человека, а общий объём вложений достиг 6,84 млн евро, что составляет 50,5% от всей привлечённой суммы. Институциональные инвесторы вложили 6,71 млн евро или 49,5% выпуска.

По словам председателя правления Сivinity Дейвидаса Яцки, результаты размещения важны не только из-за рекордного объёма привлечённых средств, но и благодаря широкому кругу инвесторов.

«Мы считаем этот выпуск облигаций успешным. Привлечённая сумма стала крупнейшей в нашей истории, однако ещё важнее то, что размещение вызвало большой интерес со стороны частных инвесторов. В ближайшее время мы планируем сообщить, какие именно сделки будут профинансированы за счёт средств этого выпуска облигаций», — отметил Д. Яцка.

Размещение проходило с 27 мая по 10 июня. Компания намерена продолжить реализацию облигационной программы, а привлечённые средства в основном направить на развитие бизнеса и финансирование приобретений на зарубежных рынках.

Высокий интерес со стороны частных инвесторов

Одной из наиболее заметных особенностей размещения стала активность небольших инвесторов. Средний размер вложений одного частного инвестора составил около 11,3 тысячи евро, а в один из дней физические лица инвестировали в облигации Сivinity около 2 млн евро.

По оценке компании, это свидетельствует о формировании в странах Балтии более активного сообщества частных инвесторов, которые всё чаще выбирают не только банковские вклады и инвестиционные фонды, но и прямые вложения в облигации региональных компаний с фиксированной доходностью.

«Для нас рынок капитала — не разовый источник финансирования. Мы видим, что всё больше частных инвесторов хотят напрямую участвовать в историях роста компаний, особенно если они прозрачны и понятны: стабильные повторяющиеся доходы, рост через поглощения, международная экспансия и понятная бизнес-модель», — подчеркнул Д. Яцка.

Больше всего инвестировали литовцы

По объёму инвестиций лидировала Литва — инвесторы из этой страны вложили 6,64 млн евро, что составляет 49% всей привлечённой суммы.

Инвесторы из Латвии вложили 4,53 млн евро (33%), а из Эстонии — 2,37 млн евро (18%).

Особенно в компании отмечают активность эстонских инвесторов, несмотря на то, что Civinity пока не ведёт деятельность в Эстонии.

Среди институциональных инвесторов наиболее активными были представители Латвии. Их инвестиции составили 3,44 млн евро, или примерно половину всех институциональных вложений. Литовские институциональные инвесторы вложили 2,91 млн евро, а эстонские — 0,59 млн евро.

«Активность инвесторов из Латвии и Эстонии является для нас очень важным сигналом. Сivinity уже давно перестала быть исключительно литовской компанией. Мы работаем на нескольких рынках, рассматриваем развитие в более широком европейском масштабе», — отметил Д. Яцка.

По его словам, активность институциональных инвесторов была несколько ниже обычного, что связано с общей рыночной ситуацией. Часть местных институциональных инвесторов сейчас уделяет больше внимания управлению ликвидностью, в том числе из-за изменений в системе пенсионных накоплений.

Доходы превысили 100 миллионов евро

В последние годы Сivinity активно развивает направления управления недвижимостью, инженерных услуг, реновации зданий, мобильности и цифровых сервисов.

В 2025 году выручка группы впервые превысила отметку в 100 млн евро, достигнув 100,4 млн евро. Показатель EBITDA составил 8,3 млн евро.

Компания уже объявила о расширении деятельности за пределами Балтии, включая приобретение компаний, работающих в сфере лифтового инжиниринга, в Хорватии и Словении.

Группа управляет более чем 5 миллионами квадратных метров жилой недвижимости, обслуживает свыше 1600 коммерческих клиентов и реализовала более 300 инженерных проектов.

Организатором размещения выступил литовский филиал Luminor Bank AS. Дополнительными распространителями в Латвии и Эстонии стали Redgate Capital и Evernord. Юридическим консультантом выпуска являлась адвокатская контора TEGOS.