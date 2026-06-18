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Почему в Латвии меньше богатых людей, чем в Эстонии: экономист назвал неожиданную причину 0 242

Бизнес
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экономическая карта Балтики и бизнес
ФОТО: BB.LV/AI

Латвия выглядит более равной по распределению доходов, чем Литва и особенно Эстония, однако это не обязательно говорит о более успешной экономике. По мнению экономистов, одна из причин заключается в том, что в стране просто меньше крупных компаний и предпринимателей, способных зарабатывать на мировом уровне.

На первый взгляд Латвия выглядит самой «равной» среди стран Балтии по распределению доходов между наиболее обеспеченными жителями, пишет Diena.

Согласно данным Всемирной базы данных о неравенстве, на долю самых богатых 0,1% жителей Латвии приходится 2,4% всех доходов до уплаты налогов. В Литве этот показатель составляет 2,9%, а в Эстонии достигает 8,3%.

Обычно такие цифры воспринимаются как свидетельство меньшего социального расслоения. Однако экономисты призывают смотреть на ситуацию шире.

По словам экономиста SEB banka Дайниса Гашпуйтиса, более низкая доля доходов богатейших жителей не обязательно означает более высокий уровень благосостояния общества.

«Это не всегда означает более высокий уровень благосостояния или более справедливую экономику. Скорее, это отражает тот факт, что в Латвии меньше владельцев и руководителей крупных и успешных предприятий, способных получать очень высокие доходы», — отмечает экономист.

В качестве примера он приводит Эстонию, где за последние годы появилось несколько технологических компаний-единорогов мирового уровня. Литва также смогла сформировать более масштабный предпринимательский сектор и имеет собственных миллиардеров.

Фактически высокий доход верхушки общества может быть не только признаком неравенства, но и результатом появления успешного бизнеса, который создаёт рабочие места, экспортирует продукцию и приносит значительные доходы стране.

Эксперты подчёркивают, что вопрос неравенства нельзя рассматривать исключительно через налоговую систему. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указывает, что важную роль играют качество государственного управления, уровень доверия к институтам, состояние системы образования, развитие рынка труда и эффективность борьбы с коррупцией.

По словам представителя EY Илоны Бутане, Латвия в последние годы пытается одновременно решать две задачи — сохранять привлекательность для инвесторов и снижать социальное неравенство.

«Об этом свидетельствуют ежегодные реформы налогового и трудового законодательства и ряд программ поддержки инвестиций», — отмечает Бутане.

Что важно знать: исследование касается распределения текущих доходов, а не накопленного богатства. Во многих странах концентрация капитала, недвижимости и финансовых активов значительно выше, чем концентрация доходов.

Поэтому сам по себе низкий показатель доходов у самых богатых ещё не говорит о высоком уровне жизни населения.

Гашпуйтис считает, что главным показателем здоровья экономики является не ограничение доходов богатых, а способность страны создавать больше успешных компаний и высокооплачиваемых рабочих мест.

«Идеальная цель — это не малое количество состоятельных людей, а более широкий круг успешных предпринимателей и высококвалифицированных профессионалов наряду с сильным и процветающим средним классом», — подчёркивает экономист.

Таким образом, сравнительно низкий уровень концентрации доходов в Латвии можно рассматривать не только как признак более равномерного распределения доходов, но и как сигнал о том, что стране пока не хватает крупных историй предпринимательского успеха, которые уже появились у соседей по Балтии.

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#инвестиции #предпринимательство #налоговая система #экономическое развитие #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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