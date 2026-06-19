Каждый год на рынке труда Германии становится на полмиллиона работников меньше. Чтобы пенсионная система не оказалась под слишком большой нагрузкой, нужно больше иммигрантов. Но на деле их число, наоборот, сокращается, пишет ausnews.de.

К 2036 году на пенсию выйдут последние представители так называемого поколения «беби-бумеров», и тогда работающих людей на рынке труда станет примерно на 4,3 миллиона меньше. Поколение «беби-бумеров» — это около 20 миллионов человек, родившихся с 1954 по 1969 год. Примерно пять миллионов из них уже достигли пенсионного возраста, а остальные достигнут его к 2036 году. Как объясняет IW в Кёльне, каждый год рынок труда теряет около 1,3 миллиона человек. При этом новых работников ежегодно появляется лишь около 800 000. В итоге каждый год не хватает примерно полумиллиона работников.

После этого их останется всего около 51 миллиона человек — об этом сообщает Институт немецкой экономики (IW) в Кёльне. При этом политики, судя по всему, не замечают тревожных сигналов и не делают достаточно, чтобы изменить ситуацию.

Два года назад исследователи ещё считали, что на рынке труда будет не хватать 3 миллионов человек. Но население сокращается быстрее, чем ожидалось, поэтому старый прогноз, к сожалению, пришлось ухудшить. В 2024 году Институт экономики предполагал, что к 2040 году население Германии вырастет до 85 миллионов человек. На деле же оно окажется на три миллиона меньше — потому что умирает гораздо больше людей, чем рождается.

В 2025 году численность населения впервые за много лет сократилась — на 100 000 человек. Одна из причин в том, что в страну стало приезжать заметно меньше людей. Так, приток рабочей силы в Германию уже в 2024 году упал примерно на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом — об этом сообщает on7.de со ссылкой на данные ОЭСР.

Особенно мало квалифицированных работников приезжает в Германию из стран третьего мира. Виз выдают всё меньше, а доля тех, кто бросает обучение, растёт — об этом говорится в отчёте о миграции за 2025 год Федерального ведомства по миграции и делам беженцев (BAMF). А о том, как миграция влияет на пенсии, пособия по безработице и систему медицинского страхования в Германии, рассказало издание Merkur.

Главные препятствия для иностранных работников в Германии

-Долгие процедуры получения визы и подтверждения квалификации.

-Сложно подтвердить иностранный диплом — особенно в сфере здравоохранения и образования, где требования особенно строгие.

-Высокая стоимость жизни.

-Высокие налоги по сравнению с другими странами: согласно исследованию, лишь в одной стране налоги с зарплаты ещё выше.

-Слишком много бюрократии в повседневной жизни.

-Не хватает жилья, а семьям почти не помогают.

-Ещё до выхода на работу человек рискует своими деньгами.

«Уже через несколько лет экономике будет не хватать рабочих рук, чтобы обеспечивать благополучие и поддерживать социальное государство в его нынешнем виде», — предупреждает эксперт IW Хольгер Шефер. Дальше этот процесс может пойти ещё быстрее: если работодатели не смогут найти сотрудников на свободные места, производство сократится. А из-за низкой загрузки и нехватки прибыли компании могут закрыть отдельные направления или даже всё предприятие целиком.

В конечном счёте это может ударить по доходам молодёжи, потому что правительство Мерца не принимает реальных мер для повышения пенсий. К таким мерам относится не только увеличение притока иммигрантов, но и расширение круга тех, кто обязан платить социальные взносы, — за счёт людей, которые раньше не работали.