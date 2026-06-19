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Объем железнодорожных грузоперевозок за пять месяцев сократился на 18,5% 1 37

Бизнес
Дата публикации: 19.06.2026
LETA
Изображение к статье: Оборванный рельсовый путь

Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии за первые пять месяцев этого года сократился на 18,5% по сравнению с первыми пятью месяцами 2025 года и составил 3,067 млн тонн, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

В том числе объем международных перевозок за первые пять месяцев этого года составил 2,4 млн тонн, что на 23% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а объем внутренних перевозок вырос на 3,1% - до 667 000 тонн.

Объем транзитных грузов за первые пять месяцев 2026 года составил 2,02 млн тонн, что на 17,4% меньше, чем за первые пять месяцев 2025 года.

В том числе объем железнодорожных транзитных грузов через порты составил 1,691 млн тонн, что на 16,9% меньше, чем за первые пять месяцев 2025 года, а сухопутный транзит через территорию Латвии составил 329 000 тонн, что на 19,8% меньше.

Данные также свидетельствуют, что экспортные перевозки за первые пять месяцев этого года составили 255 000 тонн, что в 2,1 раза меньше, чем за первые пять месяцев 2025 года, а импортные перевозки составили 1,816 млн тонн, что на 16,8% меньше.

Уже сообщалось, что объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии в 2025 году сократился на 17,6% по сравнению с 2024 годом и составил 9,454 млн тонн.

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#импорт #транзит #торговля #Латвия #транспорт #экспорт #экономика #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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