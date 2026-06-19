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Реально ли заработать на балтийских фондовых биржах? 0 87

Бизнес
Дата публикации: 19.06.2026
Diena.lv
Изображение к статье: График на мониторе компьютера
ФОТО: Unsplash.com

Как и в предыдущие годы, в этом году мировые фондовые рынки стремятся установить новые исторические рекорды. Однако в поисках возможностей большей прибыли не обязательно ехать на Уолл-стрит в США или в другие финансовые цитадели в далеких странах, поскольку хорошо заработать можно и на фондовых рынках Латвии и двух других стран Балтии.

Здесь, однако, следует учитывать, что ликвидность рынка будет ниже, чем на больших рынках. Тем не менее более десяти компаний, котирующихся на балтийских фондовых биржах, в этом году к концу торговой недели 12 июня продемонстрировали двузначный процентный рост. Что бы ни говорили о геополитической ситуации, ясно, что инвесторы не избегают балтийских компаний.

Можно сказать, что главным препятствием для этих рынков является не геополитическая нестабильность и Россия, соседствующая со странами Балтии, а тот факт, что фондовые рынки Латвии, Литвы и Эстонии относительно невелики и, следовательно, не обладают большим денежным потоком.

Лидером по темпам роста цен на акции балтийских компаний в этот раз стала латвийская компания - представитель технологического сектора "SAF Tehnika". Цена акций этой компании выросла на 60,35% в период с конца прошлого года по 12 июня текущего года. Таким образом, можно сказать, что бум технологического сектора на мировом фондовом рынке затронул и страны Балтии.

Компания в заявлении для фондовой биржи указывает на растущие геополитические риски и их возможное негативное влияние на показатели экономической эффективности.

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#инвестиции
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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