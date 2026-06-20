За прошлую рабочую неделю в столицах стран Балтии снизились цены на бензин и дизельное топливо. При этом стоимость автогаза менялась разнонаправленно: в Риге и Таллине она выросла, а в Вильнюсе — снизилась.

На прошлой рабочей неделе в столицах стран Балтии подешевели как бензин, так и дизельное топливо, свидетельствуют данные, собранные агентством ЛЕТА.

К концу недели самая высокая цена на бензин марки 95 была зафиксирована в Риге. Далее следовали Таллин и Вильнюс. Дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, затем в Риге, а самые низкие цены на дизель сохранялись в Таллине.

В Риге на автозаправочной станции Circle K на улице Краста цена бензина марки 95 за неделю снизилась на 2,2% и в пятницу составляла 1,774 евро за литр. Дизельное топливо подешевело на 4,4% — до 1,734 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю бензин марки 95 стоил 1,664 евро за литр, что на 5,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Цена дизельного топлива снизилась на 3,6% и составила 1,754 евро за литр.

В Таллине цена бензина марки 95 уменьшилась на 1,7% — до 1,729 евро за литр. Дизель подешевел на 5,7% и стоил 1,659 евро за литр.

Цены на автогаз изменялись по-разному. В Риге его стоимость выросла на 2,1% — до 0,975 евро за литр. В Таллине автогаз подорожал на 0,9% — до 0,989 евро за литр. В то же время в Вильнюсе цена снизилась на 2,2% и составила 0,899 евро за литр.

Таким образом, среди столиц стран Балтии самый дешёвый бензин и автогаз в конце недели были в Вильнюсе, а самый дешёвый дизель — в Таллине.