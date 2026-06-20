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Меньше химии — тот же урожай: что показало новое исследование латвийских учёных 0 40

Бизнес
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Защита урожая от вредителей
ФОТО: BB.LV/AI

Латвийские исследователи пришли к выводу, что сельское хозяйство может значительно сократить использование пестицидов без ущерба для урожайности. В отдельных случаях удалось полностью отказаться от инсектицидов и одновременно получить больший урожай.

Более экологичные методы выращивания сельскохозяйственных культур позволяют существенно снизить применение пестицидов и уменьшить нагрузку на окружающую среду, не жертвуя урожайностью и не увеличивая расходы фермеров. К такому выводу пришли участники государственного научного проекта, посвящённого развитию устойчивой продовольственной системы.

В ходе исследования учёные тестировали различные способы защиты растений при выращивании озимой пшеницы. В числе решений использовались биологические препараты и адаптированные для латвийских условий системы прогнозирования заболеваний растений.

Результаты показали, что объём используемых активных веществ пестицидов можно сократить на 18–28%. При этом долгосрочное воздействие на окружающую среду уменьшается ещё заметнее — на 12–78%, тогда как урожайность остаётся на прежнем уровне.

Особенно интересные результаты были получены в садоводстве.

При выращивании капусты исследователи использовали мульчу и специальные защитные сетки от насекомых. Такой подход позволил полностью отказаться от инсектицидов. Более того, урожайность оказалась на 20–26% выше, чем при традиционных методах выращивания.

Что важно знать: исследование показывает, что экологичные технологии могут быть выгодны не только природе, но и самим хозяйствам. В ряде случаев снижение химической нагрузки не приводит к потерям урожая, а наоборот способствует его росту.

Учёные также изучили, как цели Европейского зелёного курса могут повлиять на сельское хозяйство Латвии в ближайшие годы. Для этого были разработаны три сценария развития отрасли до 2030 года.

Они предусматривают расширение площадей органического земледелия и более широкое внедрение устойчивых методов хозяйствования.

По итогам проекта исследователи подготовили аналитические инструменты и рекомендации, которые смогут использовать Министерство земледелия и другие государственные учреждения при разработке аграрной политики.

Проект реализовали Латвийский университет бионаук и технологий, Институт садоводства, Институт агроресурсов и экономики, а также научный институт Bior. Общий объём финансирования составил 2,04 млн евро.

Исследование стало ещё одним подтверждением того, что снижение зависимости от химических средств защиты растений возможно без серьёзных потерь для сельскохозяйственного производства.

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#Латвия #экология #садоводство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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