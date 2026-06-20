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В Риге стало больше жилья на продажу, при этом в Болдерае - всего 21 квартира доступна 0 72

Бизнес
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Болдерая
ФОТО: LETA

В мае количество выставленных на продажу квартир в Риге выросло на 4% по сравнению с апрелем. Однако предложение по-прежнему значительно уступает уровню прошлого года, свидетельствуют данные обзора рынка серийных квартир компании Arco Real Estate.

В мае общее предложение квартир в Риге увеличилось на 4% по сравнению с апрелем, а в крупнейших микрорайонах столицы рост составил 3%. В крупнейших микрорайонах Риги в мае продавалось 1145 квартир, тогда как в центре города было доступно 952 предложения.

Несмотря на рост по сравнению с предыдущим месяцем, объём предложения остаётся заметно ниже прошлогоднего уровня. По сравнению с маем 2025 года общее количество выставленных на продажу квартир сократилось на 18%, а в крупнейших микрорайонах — на 30%.

В компании отмечают, что с начала года предложение постепенно увеличивается, однако рынок пока не вернулся к показателям прошлого года. Для сравнения, в мае 2025 года в крупнейших микрорайонах Риги продавалось более 1600 квартир.

Больше всего квартир в мае было выставлено на продажу в Агенскалнсе — 181 объект. Наименьшее количество предложений зафиксировано в Болдерае, где продавалась лишь 21 квартира.

В течение месяца ситуация в разных районах складывалась неодинаково. Самый значительный прирост предложения зарегистрирован в Межциемсе, где число выставленных на продажу квартир выросло на 37%. В свою очередь наиболее заметное сокращение произошло в Болдерае — на 28%.

С учётом размера микрорайонов и численности населения наиболее высоким уровень предложения остаётся в Агенскалнсе. Болдерая, напротив, сохраняет статус района с самым низким количеством доступных для покупки квартир относительно числа жителей.

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#жилье #недвижимость #микрорайоны #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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