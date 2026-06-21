Авиакомпании также должны будут оказывать больше помощи опоздавшим пассажирам.

Европарламент постановил, что ручная кладь отныне должна входить в цену авиабилета.

С 2027 года авиакомпании будут обязаны включать в стоимость билета как небольшую личную вещь, так и ручную кладь – это фактически положит конец практике отдельной оплаты багажа в салоне самолёта, что особенно распространено среди бюджетных перевозчиков, таких как Ryanair и EasyJet.

Клиенты авиакомпаний также смогут получить скидку, если откажутся от провоза дополнительного багажа.

Пассажиры получат право на бесплатный провоз личной вещи размером 40×30×15 см, а также чемодана на колёсиках с суммарными габаритами до 100 см и весом до 7 кг.

ЕС также сохранил требование о том, что авиакомпании должны бесплатно размещать родителей с детьми на соседних местах.

Новые правила также уточняют размеры компенсаций: 300 евро за задержку рейсов дальностью свыше 3 500 километров и 600 евро, если задержка превысит четыре часа или рейс отменят полностью.

Авиакомпании также должны будут оказывать больше помощи пассажирам, не успевшим на стыковочный рейс. Авиакомпаниям запретят заставлять пассажиров скачивать приложение для получения посадочного талона – как это сделала Ryanair в ноябре.

Перевозчикам также запретят взимать плату за исправление опечаток или изменение имени пассажира в билете. Кроме того, будут запрещены так называемые штрафы за неявку на обратный рейс.

Авиакомпании заявляют, что эти правила подорвут их конкурентоспособность на рынке и приведут к повышению цен на билеты.

Страны-члены ЕС и Европарламент вели политические дебаты по вопросу прав пассажиров на протяжении 13 лет. Новые правила вступят в силу в 2027 году.