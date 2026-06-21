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Как проехать в Москву? Указатели на дорогах Латвии охотно подскажут путь в столицу РФ 1 158

Бизнес
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Указатель

На 318 дорожных указателях в Латвии до сих пор можно увидеть надписи «Москва», «Витебск» и названия других городов России и Беларуси. Однако инициатива, внесённая в правительство с предложением заменить эти указатели, пока не получила одобрения, бьет тревогу ЛТВ.

При выезде из Риги наряду с указателями на Литву или Эстонию можно увидеть и информацию о расстоянии до Москвы. Водители, которых опросило Латвийское телевидение, дружно выразили своего негодование.

«Мне уже давно казалось, что в этом нет смысла. Ещё видел указатели на Москву где-то. Не знаю, как на Видземском шоссе. Думаю, их давно должны были убрать», — сказал водитель Янис Берзиньш.

Местная жительница Раймонда хотно поддерживает идею убрать названия российских городов: «В этом нет смысла, нужно менять мышление».

Другой водитель, Янис, отметил: «Нам бы лучше обозначать наши собственные городки».

В государственной сети автодорог выявлено 235 указателей направления и информационных дорожных знаков, содержащих названия населённых пунктов России и Беларуси. Такие знаки имеются и на муниципальных дорогах.

На территории Риги насчитывается 78 таких указателей, в Даугавпилсе — ещё пять. Всего речь идёт о 318 знаках.

Директор департамента автомобильного транспорта Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс пояснил:

«С одной стороны, это международное обозначение направления. То, что там находится Россия, не отменяет самого направления. Если общество этого требует и будет политическая поддержка, то да, мы заменим дорожные знаки».

В новых дорожных проектах надпись «Москва» уже не используется. Однако для замены существующих знаков требуется отдельное решение правительства.

«Речь идёт о нескольких сотнях тысяч евро, чтобы заменить все знаки, в том числе в Резекне, Даугавпилсе и Риге. Да, соответствующий доклад с проектом решения был подготовлен и внесён ещё ранней весной. Мы рассчитывали, что сможем заменить знаки к сентябрю. Но решения пока нет. Поэтому действуем осторожно. В новых объектах мы можем вносить изменения, но по остальным должен быть принят отдельный документ», — пояснил Вецтиранс.

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#Латвия #транспорт #правительство #Беларусь #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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