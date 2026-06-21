В Бразилии стремительно растёт число ферм, которые кредиторы забирают за долги и выставляют на аукционы, сообщает Reuters. Почти каждый пятый аграрный кредит в стране уже считается проблемным.

Производители оказались под давлением сразу с нескольких сторон. Цены на зерно снизились, процентные ставки остаются очень высокими, а расходы на удобрения, топливо и другие ресурсы только выросли. К этому добавляется нестабильная погода, которая становится всё менее и менее благопряитной из-за изменения климата. В результате всё больше хозяйств в Бразилии банкротятся, а кредиторы всё чаще забирают фермы за долги.

Сейчас бразильские фермеры готовятся к возможному «супер-Эль-Ниньо» – резкому потеплению поверхностных вод в Тихом океане, которое меняет погоду в разных регионах мира. Оно может ударить по урожайности и ещё сильнее сократить доходы фермеров. Кроме того, резкий рост цен на удобрения во время войны в Иране заставил всё больше бразильских фермеров умерить планы по новым посевам.

Особенно тяжело пришлось южному штату Риу-Гранди-ду-Сул. Это один из регионов, где фермеры чаще всего допускали просрочки по кредитам. В 2024 году штат пережил катастрофические наводнения. На них повлияли изменение климата и Эль-Ниньо того года, говорится в исследовании, опубликованном в январе в научном журнале NPJ Natural Hazards, который входит в группу журналов Nature.

Проблемная задолженность по кредитам, выданным по правилам бразильской системы сельскохозяйственного кредитования, за два года выросла более чем в четыре раза. К началу этого года, по данным ЦБ Бразилии, она достигла 171,2 млрд реалов, или 33 млрд долларов.

Доля проблемных долгов выросла до 19,6 % от всех непогашенных аграрных кредитов. Два года назад она составляла всего 5,5 %, показали данные центробанка.

«Задолженность в сельскохозяйственном секторе сейчас находится в крайне сложном положении», – заявил Reuters секретарь по аграрной политике Министерства сельского хозяйства Бразилии Гильерме Кампос.

Бразильские кредиторы стали жёстче действовать с проблемными займами. Если фермеры не возвращают кредиты, банки всё чаще забирают сельскохозяйственные земли, которые служили залогом по этим долгам. Из-за этого растёт число сельских объектов, выставленных на аукционы. Об этом говорят данные сайта-агрегатора аукционов недвижимости Leilao Imovel, переданные Reuters.

Количество таких аукционов резко выросло. В 2025 году с молотка ушли 14 219 сельских объектов, что на 30 % больше, чем годом ранее.

Особенно быстро растёт число объектов, которые изымают и продают через ускоренные внесудебные процедуры. В прошлом году их стало почти вдвое больше – 2 398.

Правда, данные нельзя напрямую сравнивать год к году, отметил сооснователь Leilao Imovel Андре Фигейреду. По его словам, в 2025 году сайт изучил примерно на 7 % больше аукционных домов. Но крупнейшие организаторы торгов передают данные с 2019 года, и общая картина всё равно ясна: за последние годы финансовое давление на бразильских фермеров заметно усилилось.

«Количество сельских объектов на аукционах значительно выросло», – сказал Андре Фигейреду. Он добавил, что сильнее всего пострадали регионы, где выращивают сою и другие зерновые культуры.

Число заявлений о банкротстве в аграрном секторе в 2025 году выросло на 56 %. Годом ранее оно более чем удвоилось. Об этом говорится в данных кредитного агентства Serasa Experian.

Производители до сих пор пытаются восстановиться после серии ударов, отметил генеральный директор Serasa Experian по сельскому хозяйству Марсело Пимента.

По его словам, фермеры всё хуже справляются с долгами из-за плохой погоды, снижения цен на сельскохозяйственный экспорт, особенно на сою, и резкого роста базовой процентной ставки в Бразилии. За пять лет она поднялась с 2 % до 15 %.

«Перспективы на будущее не выглядят хорошими, – добавил Марсело Пимента. - Процентные ставки очень высокие, и непонятно, куда пойдут цены на сырьевые товары. Вероятность нового удара из-за климатических проблем очень высока».

Один фермер из Риу-Гранди-ду-Сул, попросивший не называть его имени, рассказал, что после экстремальной погоды, уничтожившей урожай, семье стало почти невозможно обслуживать долг с «неподъёмными» процентами. Недавно кредитное агентство забрало у них больше половины семейной фермы.

«Изменение климата серьёзное, это очевидно. Сегодня мы не можем производить из-за сильных дождей, завтра из-за слишком сильного солнца», – сказал фермер.