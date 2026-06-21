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Жителям Латвии дают в долг в два раза меньше, чем эстонцам – не доверяют? 0 46

Бизнес
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ипотека
ФОТО: Виталий Вавилкин

В Эстонии средний размер нового жилищного кредита составляет чуть более 130 000 евро. Это вдвое превышает показатель в Латвии и в полтора раза – в Литве, следует из сравнительного анализа, проведенного банком Bigbank.

"Это исторический факт. Цены на недвижимость в Эстонии всегда были и остаются намного выше, чем в Латвии и Литве. Несмотря на рост средней зарплаты, в этих соседних странах цены на недвижимость все равно остаются ниже. Таллинн всегда был более дорогим, чем Рига и Вильнюс", – сказала на ETV+ руководитель отдела продаж жилищных кредитов Марина Ларкова.

Она добавила, что в Эстонии намного выше доля кредитов, выдаваемых на покупку нового жилья.

"В Эстонии больше новостроек, чем в Латвии. Там их достаточно мало. В основном они расположены в Риге и ее пригородах. В Литве рынок более активный, но до Эстонии в этом плане далеко. Если раньше новые дома возводились преимущественно в Таллине, то теперь у нас очень активный рынок в Тарту и в Пярну, а пригород столицы расширяется все дальше", – отметила она.

Ларкова добавила, что в Эстонии активность на рынке жилищного кредитования остается очень высокой, и банки конкурируют за клиентов.

В первом квартале средняя сумма нового жилищного кредита в Эстонии составила 131 313 евро, что почти в 2,2 раза больше, чем в Латвии, где этот показатель составил 59 984 евро. Средняя сумма новых жилищных кредитов в портфеле банка в Литве снизилась до 83 936 евро.

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#Рига #Эстония #Литва #недвижимость #банки #Латвия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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