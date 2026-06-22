Где вы, те безмятежные времена, когда арбитром эмоционального разговора в Кейптауне выступал беспристрастный браунинг? Вот и известный венчурный инвестор сетует на новые угрозы, угрозы цифровые, не побоюсь этого магического слова — квантовые. Однако опасаться надо в первую очередь не криптоотрасли, более удобная мишень для квантовых атак - не биткоины.

Основатель венчурной компании Draper Associates Тим Дрейпер считает, что деньги, хранящиеся в банках и финансовых организациях, гораздо более уязвимы перед квантовыми атаками, чем криптовалюты.

Криптоинвесторы опасаются атак сверхмощных квантовых компьютеров, способных взломать криптографическую защиту блокчейна биткоина. Однако гораздо легче скомпрометировать устаревшую инфраструктуру финансовых учреждений, чем сеть первой криптовалюты, утверждает венчурный инвестор.

Даже если с биткоином что-то подобное случится, операторы узлов смогут произвести откат до последнего безопасного блока. У доллара и банков такой возможности нет.

С технической точки зрения проведение антиквантового форка биткоина возможно, однако для этого необходим консенсус большинства узлов и майнеров, поэтому к такой мере стоит прибегать лишь в исключительных случаях. Это, правда, противоречит самому принципу неизменности блокчейна биткоина, но тяжелые времена требуют непростых решений.

«Квантовые технологии взломают банки задолго до того, как доберутся до блокчейна. Все паникуют из-за того, что квантовые компьютеры могут взломать шифрование биткоина, хотя сами банки работают на старой инфраструктуре, на фоне которой биткоин выглядит как Форт-Нокс», — написал Дрейпер, имея в виду укрепленное хранилище золотого госрезерва США.

Дрейпер также уверен, что в ближайшие полтора года биткоин вырастет до $250 000 — его рост спровоцируют инфляция и снижение доверия инвесторов к доллару США.

Криптовалютный блогер с аудиторией более 1,4 млн читателей в соцсети Х Ларк Дэвис согласился с Дрейпером, заявив, что при соблюдении базовых правил безопасности криптоактивы останутся в большей сохранности, чем наличные в банке — если только у криптотрейдеров не украдут ключи доступа. Дэвис считает, что с помощью квантовых вычислений можно взломать все устаревшие системы защиты, поэтому не стоит считать криптовалюту единственной уязвимой целью хакеров.

На этом фоне Дрейпер вновь повторил свой давний прогноз: со временем биткоин может вытеснить доллар из повседневных расчетов. По его мнению, сначала розничные продавцы начнут принимать первую криптовалюту наряду с фиатными деньгами, а затем могут перейти исключительно на биткоин.