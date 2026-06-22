Пока жители стран Балтии закупаются напитками и едой для удачного поиска цветка папоротника, трейдеры на биржах зарабатывают миллиарды на опасном танце, описывает ситуацию эксперты по рынку топлива Алексей Швeдов.

Танец этот танцуется на палубах авианосцев и танкеров в Ормузском проливе, а также в стираемых в пыль кварталах Газы и Бейрута.

И пока «играет музыка», то есть на руинах и трупах куется капитал, танец будет продолжаться столько сколько надо «музыкантам». Поэтому Ормузский пролив будет закрываться и открываться в ритме этой «музыки» невзирая на жертвы.

Несмотря на позитивные новости относительно первого раунда переговоров, ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной. В субботу израильские удары в Ливане унесли жизни как минимум 20 человек. Это произошло всего через день после вступления в силу перемирия с «Хезболлой».

Как итог, в воскресенье трафик через Ормузский пролив резко сократился: Иран объявил о его закрытии, обвинив Израиль и США в нарушении условий временного мира. Сегодня вроде бы движение судов снова открыто.

Так что ситуация остается по-прежнему крайне неопределённой и сегодня совершенно непонятно, где окажутся цены на бензин и дизельное топливо после праздников Лиго.