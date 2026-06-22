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Цены на бензин и дизель: шаг вперед, два назад 0 37

Бизнес
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алексей Швeдов

Пока жители стран Балтии закупаются напитками и едой для удачного поиска цветка папоротника, трейдеры на биржах зарабатывают миллиарды на опасном танце, описывает ситуацию эксперты по рынку топлива Алексей Швeдов.

Танец этот танцуется на палубах авианосцев и танкеров в Ормузском проливе, а также в стираемых в пыль кварталах Газы и Бейрута.

И пока «играет музыка», то есть на руинах и трупах куется капитал, танец будет продолжаться столько сколько надо «музыкантам». Поэтому Ормузский пролив будет закрываться и открываться в ритме этой «музыки» невзирая на жертвы.

Несмотря на позитивные новости относительно первого раунда переговоров, ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной. В субботу израильские удары в Ливане унесли жизни как минимум 20 человек. Это произошло всего через день после вступления в силу перемирия с «Хезболлой».

Как итог, в воскресенье трафик через Ормузский пролив резко сократился: Иран объявил о его закрытии, обвинив Израиль и США в нарушении условий временного мира. Сегодня вроде бы движение судов снова открыто.

Так что ситуация остается по-прежнему крайне неопределённой и сегодня совершенно непонятно, где окажутся цены на бензин и дизельное топливо после праздников Лиго.

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#ближний восток #нефть #цены #торговля #безопасность #топливо #переговоры #экономика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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